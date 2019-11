Gabriela Firea a luat foc când a aflat că Primăria București nu primește bani de la buget. Reacție dură la adresa lui Florin Cîțu

Gabriela Firea l-a atacat dur pe ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, după decizia acestuia de a nu aloca bani de la buget pentru Primăria Capitalei. Firea a postat un mesaj pe contul personal de Facebook, în contextul în care Cîțu a precizat că Primăria nu a primit suma solicitată de 62 de milioane de lei întrucât solicitarea nu a fost argumentată.

„Condamn ferm abordarea ministrului finanțelor, Florin Vasile Cîțu, care a împărțit banii publici la rectificarea bugetară după un singur criteriu: să răspundă strict intereselor politice. Il somez pe domnul Cîțu să nu abuzeze de funcția pe care vremelnic o detine, împărțind banii publici ai românilor în mod discretionar. Ne vom apara si in instanta, daca va fi necesar.

Rectificarea aprobată ieri de Guvern îi condamnă pe bucureșteni la lipsa de finanțare a unor servicii publice de maximă importanță.

Nu voi permite ca lucrurile să rămână așa. Cetățenii trebuie să cunoască adevărul. Mă ofer să îi fac cadou domnului ministru, pentru început de mandat, un curs de management performant în administrație, pentru că declarațiile dumnealui arată clar că are nevoie să stăpânească noțiunile de bază ale procedurilor administrative.

Nu cerem banii nimanui, solicitam banii bucurestenilor, pe care acestia ii platesc prin impozite si taxe. Si contribuie cu 25% la PIB-ul tarii.

Primaria Capitalei este singura din tara care nu incaseaza impozite si taxe locale, acestea mergand catre cele sase sectoare. Prin lege, bugetul PMB este alimentat de la Ministerul de Finante, din impozitul pe venit”, a scris Gabriela Firea pe contul personal de Facebook.



„Primăria deja a primit la rectificarea trecută 100 de milioane de lei dintre care știu că a cheltuit doar 33 de milioane. Deci mai aveau vreo 70 de milioane. Dacă ar fi fost argumentat, sunt sigur că ar fi primit acești bani.

Acolo unde am văzut o nevoie stringentă și nu au fost alocate fonduri, am alocat fonduri, deci am fi alocat și pentru Primăria București, dacă era necesar. Ne uităm și la execuție atunci când alocăm fonduri și vedem dacă mai sunt bani în cont, care a fost execuția și apoi luăm o decizie”, a explicat Florin Cîțu.