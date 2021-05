De ce a lipsit Gabriela Cristea de pe Facebook atâtea zile. Vedeta le-a mărturisit fanilor tot aseară

Gabriela Cristea a lipsit de pe rețelele de socializare câteva zile, dar a revenit în cele din urmă și le-a povestit totul fanilor săi.

Gabriela Cristea a mărturisit pe Facebook că și-a abandonat telefonul mobil și aplicațiile mobile pentru a pregătit casa, a găti și a se odihni. Tot Gabriela Cristea a spus și că nu a făcut poze în această perioadă, dar că amintirile i-au rămas bine întipărite în suflet.

”Dragilor, am fost atat de ocupata si agitata in ultimele zile ca am cam abandonat telefonul mobil si aplicatiile social media. Nu mi-a parut rau, am gatit si mi-am gatit casa, m-am preocupat de ai mei, m-am jucat cu fetele si m-am plimbat cu talpile goale prin iarba proaspat tunsa de sotul meu.

Azi am dormit sau dormitat cam toata ziua si m-am trezit brusc dupa-amiaza cand am intrat direct in munca. In perioada asta nu am facut poze deloc, dar am amintiri cu gramada inramate in suflet. Astazi, pe seara am facut poza asta, prima dupa 4,5 zile, obosita, dar fericita. De fapt, vreau doar sa va spun “Hristos a Înviat!”, a spus Gabriela Cristea pe contul de facebook.