Gabriela Cristea l-a prins cu mâța în sac pe Tavi Clonda. Cum s-a scuzat soțul ei, dialogul e savuros

Povestea de dragoste dintre Gabriela Cristea și Tavi Clonda este dintre cele mai frumoase din showbiz. Cei doi au o relație puternică, bazată pe comunicare, iar rodul iubirii lor sunt două fetițe scumpe foc. Deși fanii îi admiră, la început, nu toată lumea a crezut în sentimentele lor, iar recent a avut loc un moment savuros în cuplul lor.

Deși Tavi Clonda (44) este mai mic decât Gabriela (49) cu cinci ani, vedetele nu consideră că vârsta ar putea fi un impediment în relația lor. Ba chiar prezentatoarea TV susține că „au făcut bine”.

„Dacă diferența de vârsta era un impediment, nu am fi fost împreună. Trebuie să ții cont de ceea ce simți și de ceea ce traiești”, relata moderatoarea TV la începutul relației cu Tavi Clonda.

Sâmbătă, 18 martie, a fost petrecere mare în familia Cristea-Clonda, motivul fiind aniversarea fiicei lor. Iris a împlinit patru ani, așa că mami și tati i-au organizat o surpriză de zile mari.

Mulți bebeluși și copii mondeni au participat la ziua de naștere a lui Iris, de unde nu au lipsit jocurile, animația, dulciurile și, cel mai important, tortul aniversar. Dar ocazia specială a avut nevoie și de o gazdă, iar cel care și-a luat rolul în serios a fost Tavi Clonda.

Cântărețul nu doar că s-a pus la mintea celor mici și le-a îndeplinit toate dorințele, dar a avut grijă ca nici părinților să nu le lipsească nimic. La un moment dat, după ce petrecerea s-a încheiat, a apărut ceva neașteptat. Dorind să se bucure de o felie din tortul fiicele sale, Gabi Cristea l-a prins cu mâța în sac pe soțul ei.

În timp ce căuta o farfurie, vedeta a dat peste o altă felie de tort ascunsă bine în dulapul din bucătărie. Demascat de soție, Tavi a recunoscut totul, explicând că și-a dorit să savureze prăjitura în tihnă, departe de agitația copiilor. Doar că nu a mai apucat sî facă acest lucru și, fiindu-i descoperit planul, artistul și a mâncat felia de tort pe repede înainte, chiar în fața consoartei sale.

„Gabriela Cristea: Deci trebuie să vă arăt ceva! Am găsit ceva în dulap la farfurii. Am vrut să iau o farfurie și am descoperit un hoț. Stați să vă arăt. Deci, ia uitați-vă, cineva și-a ascuns felia de tort.

Tavi Clonda: Iubire, te rog frumos, eu am avut grijă de invitați și de alte lucruri.

Gabriela Cristea: Tu ai ascuns felia de tort acolo?

Tavi Clonda: Da, e a mea. Asta chiar e felia mea, vorbesc foarte serios. Și voiam să o mănânc când sunt singur, dar acum…

Gabriela Cristea: Dar în dulap? În altă parte nu găseai s-o ascunzi?

Tavi Clonda: Cum ai găsit-o, măi iubire? Oricum e a mea”.