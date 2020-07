Gabriela Cristea, imagini necenzurate. Cum arată, de fapt, după ce a slăbit

Tavi Clonda și Gabriela Cristea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz, și sunt o familie fericită. Cel puțin așa se vede din afară. În această perioadă cuplul, alături de cei doi copii ai lor, și-au luat o vacanță în weekend și au plecat să se relaxeze, în stațiunea Mamaia.

Gabriela Cristea, imagini necenzurate

Gabriela Cristea a avut o perioadă în viața când kilogramele în plus și-au spus cuvântul, mai ales în timpul sarcinilor. Dar a reușit să revină la forma de invidiat pe care o are și astăzi, iar lupta ei cu kilogramele în plus și-a făcut efectul. De altfel acest aspect a fost observat și de cei de la click.ro, aceștia surprinzând-o pe vedetă îmbrăcată lejer, aproape transparent, pe plaja din Mamaia.

Cei care s-au aflat pe plaja din Mamaia, în weekend-ul trecut, au putut-o observa pe Gabriela Cristea, ajunsă la 45 de ani, admirându-i noua siluetă. De altfel vedeta a fost și subiect de discuție pe la TV, unde moderatoarea a decis să povestească despre dieta și stilul ei de viață.

„Câte kilograme am slăbit nu știu, pentru că nu m-am cântărit, pentru că refuz să mă mai cântăresc, pentru că dacă cântarul meu arată cam câte kg cred eu risc să mă rearunc în frigider. Și atunci prefer să nu știu câte kg, important este să mă simt eu confortabil și să văd că se subțiează talia”, a spus Gabriela Cristea.

Cum arată, de fapt, după ce a slăbit rapid vedeta

Fanii vedetei chiar s-au întrebat care este secretul noii siluete a vedetei, aceasta din urmă dezvăluindu-le faptul că are un menu împărțit în 5 mese și că acestea conțin aproximativ 1200 de calori..