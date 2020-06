Secretul Gabrielei Cristea! A reușit să slăbească zeci de kilograme: ce a scos din alimentație

Una dintre cele mai iubite prezentatoare de televiziune din România care, de-a lungul carierei sale, a arătat că este o femeie puternică și ambițioasă, Gabriela Cristea pentru multe dintre telespectatoarele sale este un model.

Secretul Gabrielei Cristea dezvăluit

A fost o perioadă în viața Gabrielei Cristea când kilogramele în plus și-au spus cuvântul, mai ales în timpul sarcinilor. Dar de fiecare dată vedeta a reușit să revină la forma de invidiat pe care o are și astăzi, iar lupta ei cu kilogramele în plus și-a făcut efectul. Întrebată cum a reușit să revină și să slăbească, vedeta a spus că primul lucru pe care l-a făcut a fost refuzul de a se mai cântări.

„Câte kilograme am slăbit nu știu, pentru că nu m-am cântărit, pentru că refuz să mă mai cântăresc, pentru că dacă cântarul meu arată cam câte kg cred eu risc să mă rearunc în frigider. Și atunci prefer să nu știu câte kg, important este să mă simt eu confortabil și să văd că se subțiează talia”, a spus Gabriela Cristea pentru „Antena Stars”.

A reușit să slăbească zeci de kilograme: ce a scos din alimentație

Cu toate astea au fost câteva lucruri pe care vedeta a trebuit să le facă pentru a da jos kilogramele în plus, lucru despre care a vorbit tot la ”Antena Stars”, într-un interviu sincer și fără perdea. A recunoscut că mănâncă aproape orice, singurul lucru la care a renunțat fiind făina albă.