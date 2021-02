Gabriela Cristea arată senzațional. Frumoasa brunetă are și un secret pe care l-a dezvăluit fanilor ei. Cum își menține vedeta silueta și ce face pentru a arăta în felul acesta.

Secretul Gabrielei Cristea pentru a rămâne suplă

Gabriela Cristea arată senzațional, după ce în urmă cu ceva timp vedeta avea probleme cu greutatea. Dar, cu multă ambiție, se pare că a reușit să scape de kilogramele în plus, iar acum se poate lauda cu un trup de invidiat. Mai ales că, vedeta a trecut și prin doua nașteri.

Se numără printre cele mai frumoase prezentatoare de televiziune de la noi, are un număr impresionant de admiratori si se poate numi cu adevărat o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Este o persoană care are mereu zâmbetul pe buze, optimistă, plină de viață și care are cu ce se mândri. Gabriela a trecut de-a lungul timpului prin numeroase momente atât frumoase, cât și mai neplăcute, dar mereu a știut sa afișeze un zâmbet cuceritor pe chipul său angelic.

Gabriela Cristea, mai fericită ca niciodată

Gabriela este urmărită în mediul online de un număr impresionat de admiratori, cu care vedeta ține legătura si pe care îi informează cu orice noutate din viața ei. Chiar daca aceștia o pot urmări, mai nou, și pe un post de televiziune, unde vedeta împreună cu familia ei sunt protagoniștii unui reality show. Cu toate acestea ea ține legătura si cu fanii ei de pe Instagram.

Recent, frumoasa bruneta le-a dezvăluit acestora secretul siluetei sale. Ea le-a împărtășit admiratorilor faptul ca s-a apucat de sport pentru a se menține în formă. Mai mult, prezentatoarea intenționează să-și faca o sală de fitness chiar în locuința sa.

Gabriela s-a filmat în timp ce făcea mișcare pe o bandă de alergat, apoi a împărtășit momentul cu fanele ei. Pentru a-i trece mai usor timpul, vedeta și-a pus și un film, în timp ce se afla pe aparatul de alergat

‘După multe scuze, m-am lansat. De astăzi am început sportul. Nu o să alerg de la început, o iau treptat, iar în prima săptămână doar o să merg într-un ritm alert. Mi-am făcut tot confortul, mi-am pus și un film, curând vor mai veni și alte aparate”, a spus Gabriela Cristea pe Instagram.

Gabriela Cristea pare mai fericită ca niciodată. Are o familie împlinită, un soț iubitor și doua fetițe minunate. După ce a slăbit foarte mult, vedeta susține ca unul dintre secretele care o mențin suplă este faptul ca mănânca moderat. Câte puțin din toate, fără, însă, a se abține de la ceva anume. Iar acum a dezvăluit și faptul ca face sport pentru a arăta senzațional.