Gabriela Cristea, cea mai îndrăzneață apariție. A uitat că nu are haine, iar fanii sunt în extaz

Gabriela Cristea devine tot mai îndrăzneață cu postările pe rețeaua de socializare. Dacă zilele trecute ne-a arătat o fotografie dintre așternuturi, acum vedeta TV a postat o fotografie în care apare fără haine.

Gabriela Cristea, apariție îndrăzneață pe Instagram. A uitat că nu are haine

Gabriela Cristea le-a dat bună dimineța fanilor ei de pe Instagram postând o fotografie în care ar putea fi goală. Vedeta s-a fotografiat până la umeri, iar sezația poate fi aceea că este goală. ”Buna dimineata de sambata!”, a fost salutul Gabrielei Cristea pentru fanii de pe Instagram.

După doar două ore de la postare, fotografia care le-a dat idei necurate fanilor, a strâns 1500 de like-uri. De asemenea, fanii virtuali nu s-au abținut și i-au trimis vedetei tot felul de comentarii. Unele bune și frumoase, altele mai puțin.

Mesaje de bine, mai multe ca cele urâte

”Urât te ai machiat,dute si te spalã”, i-a transmis irinaioanachindea. Cele mai multe mesaje au fost de bine. Fanii virtuali au salutat-o la rândul ei pe vedetă, iar alții i-au adimirat frumusețea, inerioară și exterioară.

”Bună dimineața frumusețe. Bună dimineața suflet frumos. O zi plina de bucurii și împliniri. Buna dimi sa traiesti cu frumoasa ta familie !!!! ce frumoasă esti minunată splendidă tot respectul tine o tot așa pupici”,sunt doar câteva dintre mesajele de bine.

Gabriela Cristea s-a fotografiat între așternuturi

Zilele trecute, Gabriela Cristea s-a fotografiat între așternuturi și spunea fanilor că este nerăbdătoare a-l vedea între ele pe soțul său, Tavi Colnda.

”Joia e ziua mea de relaxare, cand schimb lenjeria de pat si ma relaxez in liniste pentru ca sotul meu are grija de fete aproape toata ziua. Si azi am pregativ o lenjerie de pat nou, frumoasa si foooooarte moale. Am mai profitat si de cateva minute in plus de relaxare pentru ca nu a fost nevoie sa o calc…iar acum ma gandesc complice la intalnirea mea de diseara cu taviclonda in dormitorul matrimonial”, scria Gabriela Cristea pe pagina personală de Instagram.