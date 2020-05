Cum s-a fotografiat Gabriela Cristea printre așternuturi. ”Mă gândesc la întâlnirea cu Tavi în dormitorul matrimonial!”

Gabriela Cristea a postat pe pagina de socializare o fotografie cu ea între așternuturi. Vedeta spune că joia este ziua ei de ralaxare, când soțul ei are grijă de copii.

Gabriela Cristea s-a fotografiat printre așternuturi. ”Mă gândesc la întâlnirea cu Tavi în dormitorul matrimonial!”

Gabriela Cristea a dezvăluit fanilor ei virtuali că și-a cumpărat o lenjerie nouă în care îl așteaptă nerăbdătoare pe Tavi Clonda. Până la venirea lui Tavi Clonda în așternuturile noi, Gabriela Cristea a probat noua lenjerie despre care a spus că este moale și s-a relaxat în ea, mai ales că joia, ziua în care a făcut postarea, este ziua ei mai liberă. În această zi, convenția este ca Tavi Clonda să aibă mai multă grijă de copii.

”Joia e ziua mea de relaxare, cand schimb lenjeria de pat si ma relaxez in liniste pentru ca sotul meu are grija de fete aproape toata ziua. Si azi am pregativ o lenjerie de pat nou, frumoasa si foooooarte moale. Am mai profitat si de cateva minute in plus de relaxare pentru ca nu a fost nevoie sa o calc…iar acum ma gandesc complice la intalnirea mea de diseara cu taviclonda in dormitorul matrimonial”, a scris Gabriela Cristea pe pagina personală de Instagram.

Fanii virtuali au apeciat postarea Gabrielei Cristea

Postarea Gabrielei Cristea a strâns cu mai puțin de 4800 de like-uri. Mesajele cu inimioare de la fanii virtuali a umplut locul destinat comentariilor.

De asemenea, un alt fan de-al vedetei a întrebat-o pe aceasta cum a slăbit așa de mult și i-a transmis că arată foarte bine. ”Cum ai reușit să slăbești atât de mult? Arăți super!!!”, a scris aura.surcel. “Am luat multe kilograme în greutate. Nu le pierdusem pe toate din prima sarcină și au venit următoarele, ca să zic așa. Nu țin dietă pentru că nu prea pot, alăptez, însă beau ceaiuri foarte multe și apă să mă hidratez, și încerc să mănânc în general carne și legume”, povestea Gabriela Cristea.