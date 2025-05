Gabriela Cristea are probleme grave, chiar în ziua în care fiica ei are nevoie de sprijinul mamei. Nu mai poate nici să vorbească. Ce a pățit

Gabriela Cristea, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al sănătății. Vedeta a anunțat pe rețelele sociale că suferă de laringită și că, în mod ironic, această problemă a apărut chiar într-o zi extrem de importantă pentru familia sa.

Fetița Gabrielei, Victoria, urmează să susțină primul test Cambridge, un moment cu o încărcătură emoțională semnificativă pentru orice părinte. Din păcate, Gabriela nu poate comunica verbal cu fiica sa, fiind forțată să își exprime sprijinul doar prin prezență și gesturi.

Într-o postare recentă, prezentatoarea a împărtășit cu fanii starea sa de sănătate și provocările prin care trece:

„Bună dimineața de sâmbătă! Nu știu cum sunteți voi, eu când am o problemă de sănătate sunt tare tristă. Am laringită, deci pauză vocală. Ieri am tăcut și am făcut babka, azi trebuie să tac și să fac o grămadă de treburi, inclusiv să merg cu Victoria la primul ei test pentru Cambridge. Practic trebuie să-mi trăiesc emoțiile în tăcere.”