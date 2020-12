Gabriela Cristea a spus tot ce se întâmplă în viața sa. E cel mai greu pentru orice femeie

Gabriela Cristea a ales să se dedice familiei sale după ce a încheiat proiectul ”Like a Star” de la Antena Stars. Astfel, în așteptare de noi oferte care să îi surădă, prezentatoarea TV s-a aciuat casnicelor, meserie deloc ușoară, mai ales dacă prin casă umblă doi copii. Vedeta a povestit pentru Click! cum este la ea acasă, dar și după ce tânjește cel mai mult.

Gabriela Cristea (46 de ani) este o mămică model și o gospodină desăvârșită, gastronomia fiind una dintre pasiunile sale, iar ordinea unul dintre tipicuri. Alături de soțul său, Tavi Clonda, prezentatoarea TV are grijă de fetele lor și de casă, dar se apleacă și spre mediul online, sferă pe care a început să o exploateze în ultima perioadă.

Cât despre cum a fost anul 2020 pentru ea, pe lângă controversele care l-au schimbat, aceasta recunoaște a că a fost și un an al schimbărilor radicale în viața sa. A slăbit și declară că a învățat o lecție importantă: să se bucure de fiecare lucru mărunt. În plus, a petrecut mai mult timp alături de fetele sale și de Tavi, lucru care a bucurat-o nespus.

„A fost un an controversat, cred că pentru toată lumea. A fost un an al schimbărilor, un an în care am învățat să mă bucur de lucruri mărunte si să îmi dau seama că aș face orice efort pentru familia mea. Adică nici un lucru nu ar fi un efort prea mare pentru familia mea. Și sunt fericită cu alegerile pe care le-am făcut în viață. Sunt mulțumită că am reușit să trec cu bine peste toate încercările din 2020”, a completat Gabriela Cristea.