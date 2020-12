Gabriela Cristea, primele declarații despre a treia sarcină. Fanii i-au observat burtica imediat

Finala ”Te Cunosc de Undeva” a adus pe scena concursului și cuplul Tavi Clonda și Gabriela Cristea. Prestația celor doi a fost lăudată de cei prezenți, numai că fanii vedetei tv, gabriiela Cristea, au observat un detaliu. Deja existau zvonuri că vedeta ar fi însărcinată a treia oară. Imaginile suprinse aseară au ridicat și mai multe întrebări.

Îmbrăcată într-o rochie albastră, și plină de strălucire, Gabriela Cristea și-a făcut apariția pe scena show-ului ”Te Cunosc de Undeva”, în marea finală. Alături de soțul ei, tavi CLonda, concurent în cadrul show-ului, Gabriela Cristea a uimit prin prezența scenică și prin vocea pe care o are.

Tavi Clonda, în afara finalei a avut un moment inedit alături de soția sa, aplaudat la scenă deschisă. Numai că, fanii vedetei Gabriela Cristea au observat un anume detaliu, ascuns sub rochia elegantă cu care era îmbrăcată. În ultima vreme s-a tot zvonit că vedeta ajunsă la 46 de ani, ar fi însărcinată pentru a treia oară.

Prezența ei în show-ul de aseară de la Antena 1 a ridicat și mai multe suspiciuni cu privire la o nouă sarcină a vedetei. A fost alimentată și de ultimele instastory publicate, în care alături de tavi, vorbeau în glumă de o posibilă sarcină.

Dar, cel mai important indiciu ar fi fost chiar vestimentația serii trecute, când pe sub rochia strălucitoare și elegantă, vedeta păra a avea forme de gravidă. Fanii au reacționat imediat pe Instagram, iar unul dintre ei, mai curajos, a lansat întrebarea pe rețelele de socializare. Răspunsul a fost dat de Gabriela Cristea direct, și sincer:

”Dragilor, știu că ne doriți și un băiețel. Dar a venit momentul ca eu și soțul meu să ne fixăm toată atenția și către viața profesională. Cariera a fost ușor lăsată deoparte în ultimii ani, din cele două motive minuntate apărute în viața noastră, fetele.

Am simțit nevoia să fac public acest mesaj, întrucât am tot fost sunată și întrebată de colegii din presă, și nu numai, dacă sunt însărcinată din nou. Nu, nu sunt însărcinată, ba, mai mult, vă așteptăm anul viitor cu proiecte frumoase pe care abia așteptăm să vi le prezentăm! Și nu uitați: emisiunea Like a star”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.