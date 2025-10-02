Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
02 oct. 2025 | 13:50
de Violeta Badea

Gabriela Cristea a renunţat la cofetărie şi şi-a deschis o nouă afacere. Anunţul vedetei de televiziune: „Eleganța italiană reinterpretată”

Monden
Gabriela Cristea a renunţat la cofetărie şi şi-a deschis o nouă afacere. Anunţul vedetei de televiziune:
5imagini
Gabriela Cristea. Sursa foto: Facebook

Gabriela Cristea continuă să surprindă nu doar pe micile ecrane, ci și în mediul de business. După ce a renunțat la cofetăria pe care o administra, vedeta TV a ales un drum cu totul diferit: moda. Cu eleganță și rafinament, aceasta și-a lansat propria linie vestimentară, sub brandul ALLEGRA, pe care o promovează intens pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea, de la dulciuri la modă

De ceva vreme, site-ul ”Fărâma” nu mai este funcțional, iar pe pagina de Facebook a cofetăriei nu mai apar actualizări. Semne clare că afacerea cu prăjituri a ajuns la final.

Totuși, Gabriela Cristea nu a stat pe gânduri și și-a canalizat energia într-o nouă direcție. Astfel a apărut ALLEGRA – eleganța italiană reinterpretată, un concept care promite să îmbine rafinamentul cu accesibilitatea.

Noua afacere se bazează pe vânzarea de haine feminine, cu accent pe croieli lejere, materiale fluide și detalii care adaugă un plus de stil. Vedeta își promovează produsele pe Instagram și Facebook, unde interacționează direct cu fanii și clienții.

Rochia vedetă: ALLEGRA

Unul dintre produsele emblematice ale colecției este rochia ALLEGRA.

”✨ ALLEGRA – eleganța italiană reinterpretată ✨ Rochia ALLEGRA te cucerește prin croiul tip cămașă cu mâneci ¾ și fusta în A line, feminină și lejeră.

Disponibilă în mărimile S, M, L, XL, XXL, în variante: ⚫⚪ Negru cu buline albe – satin elegant; 🤍🟪♦️🟢 Mov lila, alb, lime, roșu – vâscoză satinată fluidă.

Pentru un look complet, poți alege și baticul ALLEGRA sau eșarfa ALLEGRA, ambele realizate din satin alb cu buline negre – detaliul perfect care adaugă stil și unicitate ținutei tale”, se arată într-una dintre postările Gabrielei Cristea.

Campania de lansare este limitată în timp, cu reduceri speciale pentru cei care plătesc la plasarea comenzii. Strategia de promovare directă și interacțiunea constantă cu urmăritorii par să dea deja rezultate.

Vezi și Gabriela Cristea, de urgenţă la spital, cu Victoria. Fiica vedetei, surpriză neplăcută chiar de ziua ei: „A căzut din tobogan”!

Reacțiile fanilor: susținere și entuziasm

Așa cum era de așteptat, comunitatea online a primit cu bucurie vestea despre noul business. Numeroși internauți i-au trimis mesaje de felicitare și încurajare brunetei.

”Doamna scumpă, te invidiază lumea? Perfect. Înseamnă că faci totul bine… Succes în continuare ❤️”, a scris o persoană.

”Superbe, așa ca tine… felicitări, Gabriela”, a notat altcineva.

”Ești superbă, Gabriela! Mult succes în noua afacere! 🥰❤️”, a adăugat un alt fan.

Cu o carieră solidă în televiziune și acum cu pași siguri în antreprenoriat, Gabriela Cristea demonstrează încă o dată că știe cum să transforme pasiunea în succes. Noua ei afacere promite să devină un reper pentru femeile care caută rafinament și originalitate în garderoba lor.

Vezi și Gabriela Cristea şi Tavi Clonda, vacanţă de vis în Hawaii. S-au cazat la un super hotel: „Priveliştea îţi taie răsuflarea, e superb”!

Lorenzo Biliboc îl anunță pe Mircea Lucescu: „Aleg România!”
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Ele sunt fiicele lui Ilie Bolojan. Lucia și Anda sunt două tinere foarte frumoase și deștepte. Ce meserii super bănoase au. Au terminat facultăți grele
Digi24
„O schimbare radicală.” Rușii lansează rachete balistice care pot evita apărarea aeriană a Ucrainei. Sistemul Patriot nu face față
Adevarul
Latura monstruoasă a celui mai faimos revoluționar din istorie. Crimele și fanatismul marxist al celui devenit simbol al rebeliunii și libertății pentru tinerii din toată lumea
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Andra, ajutată de Cătălin Măruţă să slăbească. Artista a reuşit să scape de 10 kilograme deja: „Eu sunt pofticioasă”
Andra, ajutată de Cătălin Măruţă să slăbească. Artista a reuşit să scape de 10 kilograme deja: „Eu sunt pofticioasă”
Monden
acum o oră
Gabriela Firea, imagini emoţionante cu mama sa. „Părinții sunt zei vii”. Fostul primar al Capitalei nu a avut o copilărie uşoară
Gabriela Firea, imagini emoţionante cu mama sa. „Părinții sunt zei vii”. Fostul primar al Capitalei nu a avut o copilărie uşoară
Monden
acum 3 ore
Cum arată vila lui Iancu Sterp? S-a mutat de la mama Geta pentru a locui doar cu soţia sa, Denisa: ”Este foarte spațioasă, are și zonă verde”
Cum arată vila lui Iancu Sterp? S-a mutat de la mama Geta pentru a locui doar cu soţia sa, Denisa: ”Este foarte spațioasă, are și zonă verde”
Monden
acum 4 ore
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Horoscop zilnic 2 octombrie 2025. Zodia care trebuie să fie atentă la cheltuieli
Horoscop
acum 18 ore
Parteneri
Alexia Eram, fără sutien pe rețelele sociale. Motivul pentru care a renunțat la inhibiții: „O zi emoționantă”
Click.ro
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu credem în echilibrul dintre muncă și viața privată”
Digi24
Ce semnificație deosebită are numele ales de Ianis Hagi pentru băiețelul lui. Nu are cum să nu te ducă cu gândul la bunicul Gică Hagi! Primele imagini de la botez / FOTO
Unica.ro