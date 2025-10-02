Gabriela Cristea a renunţat la cofetărie şi şi-a deschis o nouă afacere. Anunţul vedetei de televiziune: „Eleganța italiană reinterpretată”

Gabriela Cristea continuă să surprindă nu doar pe micile ecrane, ci și în mediul de business. După ce a renunțat la cofetăria pe care o administra, vedeta TV a ales un drum cu totul diferit: moda. Cu eleganță și rafinament, aceasta și-a lansat propria linie vestimentară, sub brandul ALLEGRA, pe care o promovează intens pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea, de la dulciuri la modă

De ceva vreme, site-ul ”Fărâma” nu mai este funcțional, iar pe pagina de Facebook a cofetăriei nu mai apar actualizări. Semne clare că afacerea cu prăjituri a ajuns la final.

Totuși, Gabriela Cristea nu a stat pe gânduri și și-a canalizat energia într-o nouă direcție. Astfel a apărut ALLEGRA – eleganța italiană reinterpretată, un concept care promite să îmbine rafinamentul cu accesibilitatea.

Noua afacere se bazează pe vânzarea de haine feminine, cu accent pe croieli lejere, materiale fluide și detalii care adaugă un plus de stil. Vedeta își promovează produsele pe Instagram și Facebook, unde interacționează direct cu fanii și clienții.

Rochia vedetă: ALLEGRA

Unul dintre produsele emblematice ale colecției este rochia ALLEGRA.

”✨ ALLEGRA – eleganța italiană reinterpretată ✨ Rochia ALLEGRA te cucerește prin croiul tip cămașă cu mâneci ¾ și fusta în A line, feminină și lejeră. Disponibilă în mărimile S, M, L, XL, XXL, în variante: ⚫⚪ Negru cu buline albe – satin elegant; 🤍🟪♦️🟢 Mov lila, alb, lime, roșu – vâscoză satinată fluidă. Pentru un look complet, poți alege și baticul ALLEGRA sau eșarfa ALLEGRA, ambele realizate din satin alb cu buline negre – detaliul perfect care adaugă stil și unicitate ținutei tale”, se arată într-una dintre postările Gabrielei Cristea.

Campania de lansare este limitată în timp, cu reduceri speciale pentru cei care plătesc la plasarea comenzii. Strategia de promovare directă și interacțiunea constantă cu urmăritorii par să dea deja rezultate.

Vezi și Gabriela Cristea, de urgenţă la spital, cu Victoria. Fiica vedetei, surpriză neplăcută chiar de ziua ei: „A căzut din tobogan”!

Reacțiile fanilor: susținere și entuziasm

Așa cum era de așteptat, comunitatea online a primit cu bucurie vestea despre noul business. Numeroși internauți i-au trimis mesaje de felicitare și încurajare brunetei.

”Doamna scumpă, te invidiază lumea? Perfect. Înseamnă că faci totul bine… Succes în continuare ❤️”, a scris o persoană. ”Superbe, așa ca tine… felicitări, Gabriela”, a notat altcineva. ”Ești superbă, Gabriela! Mult succes în noua afacere! 🥰❤️”, a adăugat un alt fan.

Cu o carieră solidă în televiziune și acum cu pași siguri în antreprenoriat, Gabriela Cristea demonstrează încă o dată că știe cum să transforme pasiunea în succes. Noua ei afacere promite să devină un reper pentru femeile care caută rafinament și originalitate în garderoba lor.

Vezi și Gabriela Cristea şi Tavi Clonda, vacanţă de vis în Hawaii. S-au cazat la un super hotel: „Priveliştea îţi taie răsuflarea, e superb”!