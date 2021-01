Gabriela Cristea a făcut marele anunț. Ce se întâmplă în doar două săptămâni

Gabriela Cristea și Tavi Clonda au făcut un anunț important, imediat ce am trecut în Noul An. Astfel că fosta prezentatoare de televiziune face o mutare importantă.

Gabriela Cristea a făcut marele anunț

Nici bine nu a început Noul An că Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt puși pe fapte mari. Vestea a fost dată pe rețelele de socializare și se pare că în viitorul cel mai apropiat, urmează o mutare semnificativă, cel puțin pentru Gabriela Cristea. Iată ce a spus vedeta pe Instagram:

”Vrem să începem anul în forță, anunțăm noi proiecte, unul după jumătatea lui ianuarie. O să aflați, cel mai probabil, totul săptămâna viitoare, dar și multe alte surprize”, a spus aceasta.

În plus, Tavi Clonda a ținut să le mulțumească tuturor celor ce apreciază munca lor și îi urmăresc pe rețelele de socializare, fără a da mai multe detalii despre spusele soției sale.

”Vă mulțumim foarte mult, acum o să vină un proiect nou la care vreau să participați alături de noi”, a mai spus și soțul ei, Tavi Clonda.

Ce a spus Gabriela Cristea despre o nouă sarcină

Gabriela Cristea a vorbit, recent și despre o a treia sarcină, după ce mai mulți au întrebat-o pe vedetă.

”Dragilor, știu că ne doriți și un băiețel. Dar a venit momentul ca eu și soțul meu să ne fixăm toată atenția și către viața profesională. Cariera a fost ușor lăsată deoparte în ultimii ani, din cele două motive minuntate apărute în viața noastră, fetele.

Am simțit nevoia să fac public acest mesaj, întrucât am tot fost sunată și întrebată de colegii din presă, și nu numai, dacă sunt însărcinată din nou. Nu, nu sunt însărcinată, ba, mai mult, vă așteptăm anul viitor cu proiecte frumoase pe care abia așteptăm să vi le prezentăm! Și nu uitați: emisiunea Like a star”, a scris Gabriela Cristea pe Instagram.

În plus, aceasta a vorbit și despre relația pe care o are cu soțul ei, Tavi Clonda. Și a avut numai vorbe de laudă la adresa soțului ei.

„Amândoi am înțeles că doar împreună suntem puternici și putem muta munții din loc. Știm că nu suntem perfecți, dar mai important e că ne străduim și ne susținem unul pe celălalt în fiecare zi.

Dorința mea pentru anul ce vine este să avem putere, sănătate și dragoste ca să continuam să construim ce am început”, a notat Gabriela Cristea în mediul online, alături de o fotografie în care apare împreună cu soțul ei.