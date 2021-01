Gabriel Cotabiță, dezvăluiri noi despre infernul covid. Prin ce momente a trecut

Gabriel Cotabiță a fost prezent azi în emisiunea ”Vorbește lumea”, de la Pro TV, unde a vorbit despre prin ce a trecut când s-a infectat cu coronavirus.

Gabriel Cotabiță zâmbește acum, este bine, însă a trecut prin momente dificile la final de an, când a fost infectat cu noul coronavirus. De altfel, aproape toată familia sa s-a confruntat cu boala, însă toți membrii familiei, inclusiv el, au avut forme ușoare de boală. Totuși, situația lui nu a fost una chiar ușoară, dat fiind faptul că au fost momente în care a fost inconștient, la spital. Gabriel Cotabiță a mai spus însă că după ce s-a vindecat de coronavirus, vederea sa s-a îmbunătățit, că vede acum de la distanță, fapt pentru care medicii nu au știut să îi dea însă un răspuns.

”Dupa ce am trecut prin ce am trecut, fac bine. Eu habar nu am avut ce mi se intampla, nu am intels ce s-a intamplat, nu m-a durut nimic. Am avut o intalnire cu niste cetateni, unul din ei a avut, o femeie, si se pare ca femeia a fost generoasa. M-au si luat cu Smurdul, dar din acel moment nu mai stiu nimic. M am trezit doar de Craciun si de Revelion. Nu am fost inconstient atata vreme, aproape. Eu nu-mi mai amintesc nimic, decat ca eram pe un pat in spital. mi s-a spus ca azi e Craciunul, ca azi e Revelionul. Direct la spital m-am trezit. Mie cand mi-e rau, mi-e rau. Nu exista intermediari. La fel s-a intamplat si prima data, am cazut si aia a fost. Mi-am luat-o pe nepusa masa, nu mi-o doream, dar am avut o forma usoara, am avut parte de niste oameni extraordinari.