Gabi Bădălău e gay? Ce spune despre orientarea sa după ce Claudia Pătrășcanu l-a dat de gol

Scandalul dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu este departe de a se fi încheiat. Cei doi foști soți sunt în plin război pentru custodia copiilor, iar divorțul lor este unul dintre cele mai scandaloase din showbizul românesc. Gabi Bădălău, acuzat că ar fi gay? Ce spune afaceristul despre orientarea sa după ce fosta lui soție l-ar fi dat de gol.

Ziua și cearta pentru Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. După ce s-a despărțit de Bianca Drăgușanu, Gabi Bădălău este implicat într-o nouă controversă. De data aceasta nu este vorba despre celebrul designer, care i-a spus adio fiului baronului PSD Niculae Bădălău, ci de fosta lui soție, Claudia Pătrășcanu.

Frumoasa brunetă îl atacă din nou pe tatăl copiilor săi. Artista a făcut dezvăluiri șocante despre fostul ei soț, invitată la o emisiune de televiziune. Fosta componentă a trupei Sexxy pune la îndoială orientarea sexuală a lui Gabi Bădălău, acuzându-l că ar fi gay sau chiar bisexual. Mai mult de atât, se pare în anturajul lui Gabi Bădălău ar fi și persoane apropiate de Alex Bodi.

„Vă spun eu cine sunt iubiții lui. Schimbă șoferii mereu, copiii mei nu sunt pregătiți să îi cunoască lui tot anturajul, ba femei, ba bărbați. El odată conduce, odată dă șoferul la o parte și conduce el. Dar el nu are carnet de conducere de un an cred. Tot vine cu un anume Vali. Am văzut că individul cu care a venit zilele trecute să îi ia pe copii este prieten cu Bianca și cu fostul ei soț.”, a răbufnit Claudia Pătrășcanu la Xtra Night Show, scriu cei de la spynews.ro.