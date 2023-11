Fulgy și Margherita s-au cumințit și revin, pe scenă, după problemele cu drogurile. Unde vor cânta, de Revelion: ”Facem show!” EXCLUSIV

Ioniță și Viorica de la Clejani au suferit enorm, din cauza scandalurilor în care au fost implicați copiii lor, Margherita și Fulgy, surprinși, în timpul pandemiei de Covid-19, conducând mașina sub influența substanțelor interzise.

După ce au dat socoteală, inclusiv în fața legii, s-au cumințit brusc. În plus, au revenit, pe scenă, în concertele celebrilor părinți. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, artistul Ioniță de la Clejani ne-a dezvăluit unde vor încinge atmosfera, de Revelion, în formulă completă.

Artistul Ioniță de la Clejani va împlini 53 de ani, pe 15 noiembrie, însă, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, el ne-a dezvăluit că nu se mai serbează de ziua de naștere, nefiind, pentru el, vreun mare prilej de bucurie:

Am avut foarte mult de muncă, am filmat deja și pentru Pro TV, pentru programul lor de Revelion, mergem unde suntem chemați, suntem fericiți să bucurăm oamenii, mai ales de Sărbători.

Vestea că Ioniță și Viorica de la Clejani fac din nou echipă, pe scenă, alături de Margherita și de Fulgy, surprinși, în trafic, conducând sub influența substanțelor interzise, e semn că ei și-au învățat lecția și că celebrii părinți le sunt un real sprijin, în această perioadă, de reabilitare.

Dacă e să dăm timpul înapoi, reamintim că Margherita de la Clejani a produs un accident de mașină, în mai 2020, pe bulevardul Gheorghe Șincai, din București, aflată fiind sub influența substanțelor interzise.

Pentru fapta sa, solista a fost condamnată la plata unei amenzi penale de 40.000 de lei. În plus, nu mai are voie să urce la volan, timp de trei ani. Părinții i-au ținut însă partea, în interviul oferit la Pro TV, lui Cătălin Măruță, imediat după boacăna făcută:

Dar, ca un făcut, în 2021, la niciun an de la isprava fetei lor, și Fulgy, cum este alintat fiul Clejanilor, a avut probleme asemănătoare, și tot în trafic.

A fost surprins drogat la volan, rezultatele testului arătând că el consumase canabis. Ioniță de la Clejani, care l-a însoțit la INML, a refuzat să facă declarații:

Fulgy n-a ascuns însă că a avut probleme cu drogurile, el făcând confesiuni, în urmă cu doi ani, într-un interviu pentru emisiunea Xtra Night Show:

”Este o știre care vehiculează că eu am fost la un centru de dezintoxicare. Adică spitalul 9, de nebuni, unde te leagă, te bagă, te drege sau ce se mai întâmplă acolo. Am fost acum 3-4 ani, când nu erau aceste zvonuri, într-un institut despre droguri, probleme psihice, în Spania.

Am stat o lună și jumătate acolo.

Erau cei mai mari psihiatri, care se ocupă de astfel de cazuri, plus duhovnici. Am fost acolo, lângă mare, am făcut multe activități. A costat cam 80.000 de euro, așa m-am dezvoltat personal”