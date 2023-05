Ioniță de la Clejani, declarații în premieră despre Margherita, la 3 ani după „scandalul drogurilor”: „Nu mai cântă cu noi, vrea altceva!” EXCLUSIV

Solista Margherita de la Clejani s-a cumințit brusc, după „scandalul drogurilor”, de acum trei ani. A renunțat la scenă, la muzică, la colaborarea cu celebrii ei părinți, și se pregătește, în secret, pentru o cu totul altă carieră. Ioniță de la Clejani ne-a vorbit, exclusiv pentru Playtech Știri, despre planurile de viitor ale fiicei sale, căreia recunoaște că îi e și sprijin financiar: „O susțin cu tot ce trebuie”.

La trei ani de când Margherita a condus mașina sub influența substanțelor interzise și s-a ales cu o amendă penală de 40.000 de lei, iată că Ioniță de la Clejani poate vorbi, în sfârșit, cu mândrie, despre fata lui.

Artistul ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Playtech Știri, care sunt planurile acesteia de viitor, ce gânduri are, pe plan profesional, după ce s-a retras din lumina reflectoarelor:

Fiica Clejanilor a debutat, de altfel, în lumea afacerilor, în 2019. Și i-a mers chiar bine o vreme cu magazinul ei de haine, „Marcle”, cu sediul pe Calea Victoriei. Vindea haine sport, dar și de casă, la prețuri destul de piperate, cuprinse între 200 și 2.000 de lei.

A fost pe plus, în 2019, înregistrând un profit net de 59.808 lei, conform datelor financiare de la Ministerul de Finanțe. Apoi, a urmat declinul, firma ei, „Je suis Marcle SRL”, înregistrând pierderi de 66.152 de lei, în 2020, și de 22.762 de lei, în 2021. Ultima evidență fiscală este din 2021, anul în care sediul firmei sale a fost vandalizat, geamurile fiind acoperite în întregime cu vopsea.

Iată ce mesaj disperat posta Margherita, la acea vreme, pe conturile sociale:

„Mă aflu pe Calea Victoriei nr. 101, la laboratorul meu de creaţie vestimentară, şi iată ce am găsit pe geamuri. Vreau să ştiu şi eu cum ar trebui să procedez, în această situaţie, atunci când găsesc geamurile absolut vandalizate.

Ce ar trebui să fac, care trebuie să fie atitudinea mea? Cum să mi se întâmple mie una ca asta şi mă întreb, oare de ce? Nu am duşmani, nici prieteni. Cum am intrat aici am fost şocată! Am încercat să curăţ geamurile şi nu s-a luat”. În prezent, la acest sediu, unde timp de doi ani a activat magazinul fiicei Clejanilor, se află o cafenea.