Fuego, sacrificiu major de Crăciun. Ce va face artistul (exclusiv)

Fuego este unul dintre cei mai iubiți artiști din România. El reușește să ajungă la sufletele oamenilor prin cântecele sale, dar mai ales prin colindele pe care le cântă de fiecare Crăciun. Paul Surugiu Fuego reușește să se mențină în topul preferințelor românilor, când vine vorba despre colinde. Și pentru el, anul 2021 a fost unul complicat, având în vedere că nu s-au mai ținut concerte și cântări.

Fuego este asociat întotdeauna cu Crăciunul și colindele, devenind un adevărat simbol al românilor în zi de sărbătoare. Artistul a oferit un interviu în care a povestit despre sacrificiul pe care l-a făcut.

Artistul petrece rareori sărbătorile acasă, iar asta pentru că este mereu în turneu. Așa se întâmplă și în acest Crăciun, când Fuego este în turneu național încă de pe 19 decembrie. Astăzi, de Crăciun, el are concert la Călărași.

„Da, eu sunt în turneu național încă de pe 10 decembrie, până pe 28 decembrie, zi de zi. De Crăciun voi cânta la Călărași, în aer liber, iar pe 26 voi fi la Constanța și pe 27 la București, la Teatrul Național, de la ora 17.00, unde am pregătit un concert de suflet, bazat pe emoție și sinceritate, într-un templu al culturii, în care sunt onorat să joc.

Voi avea și-un decor special, conceput de doamna Doina Levintza și de Elena Stoica, un tablou autentic de iarnă.

De Revelion am ales să spun „PAS” anul acesta, deși am primit mai multe oferte să cânt. După o lună în care am fost permanent pe drumuri, am ales ca Anul Nou să-l petrec alături de familie și de oameni dragi.

Nu voi picta acum, o voi face în anul care vine, poate chiar pe 1 ianuarie să intru în atelier și să realizez prima pictură din următoarea expoziție, din 2022, care ar fi a optsprezecea din carierea mea de „pictor amator”!

De Revelion mă voi relaxa, mă voi bucura de oamenii la care țin, ne vom distra copios și desigur, ne vom uita la TVR 2, de la ora 22.00, cel mai decent și mai armonios program de la televizor, un show variat, pentru toate gusturile și genurile, la care se poate uita întreaga familie, cu momente de circ spectaculoase și muzică de calitate!”, a mai spus artistul