Ce nu a făcut Fuego niciodată până la 45 de ani: ‘Nu suport’ (exclusiv)

Fuego, pe numele real, Paul Surugiu, împlinește pe data de 23 august vârsta de 45 de ani. Însă un lucru nu a făcut până la această vârstă și nici nu îl regretă, și anume, să facă plajă.

Paul Surugiu este unul dintre cei mai apreciați artiști din România, dar și persoană foarte discretă când vine vorba despre viața sa personală. Acesta a vorbit despre pasiunile și munca sa, dar a dezvăluit și un fapt inedit, acela că nu îi place să stea la plajă, ci preferă să privească marea mai mult noaptea.

”Da, a fost o vară destul de plină! Am avut și evenimente private prin țară sau la Chișinău, dar în iulie, în mare parte, am fost pe litoralul românesc, atât în câteva spectacole la teatrele de vară, la rugămintea impresarului Bebe Mihu, cel care acum vreo douăzeci și ceva de ani mi-a acordat o șansă de a fi în spectacolele lui, cât și la locația de vis Cireșica. Am încercat să transform vara și să o fac diferită!

Oamenii au nevoie de spectacol, de artă, de muzică, de relaxare, distracție, revenirea la ce a fost cândva. Cumva, uită de toate atunci când sunt în fața acestor bucurii. Sigur că se respectă anumite reguli de distanțare, sălile nu sunt pline, doar cu jumătate din capacitate. Peste tot se impun și se respectă anumite reguli de igienă, cu soluții și dezinfectanți.

Oricum, locurile în care am fost eu, adică teatrele de vară și locația Cireșica, au fost pline, dar oamenii au încercat totuși să nu se îmbulzească, să fie precauți și să se distreze cum o făceau cândva. Eu am fost într-un continuu du-te-vino, pentru că am avut și alte proiecte și evenimente.

După cum v-am spus mai sus, nu stau la plajă, nu ies la soare, nu suport și nu mi-a plăcut niciodată. Deci nu am fost în această ipostază. Am stat în cameră și am citit, am mers în locuri de poveste, am privit marea și i-am ascultat freamătul, dar noaptea mai mult”, a spus Fuego pentru Impact.ro.