Fuego, replică modestă pentru Mihai Bendeac care i-a comentat spectacolul. „Stai cuminte că se dă cu praf de liniște”

Fuego îi oferă o replică lui Mihai Bendeac, după ce actorul de comedie i-a comentat spectacolul. Fanii celor doi artiști au rămas surprinși de reacțiile celor doi. Fostul jurat de la emisiunea ,,iUmor” a recunoscut public faptul că celebrul cântăreț ,,este o legendă, nu glumesc. Este absolut genial!”. Cum a răspuns solistul la complimentele auzite? Unii internauți au rămas fără cuvinte.

Fuego se numără printre cei mai îndrăgiți artiști de la noi, iar de-a lungul carierei a reușit să adune mulți fani în jurul său. Paul Surugiu a atras lângă acesta mulți români care continuă și acum să îl iubească pentru talentul, carisma, dar și modestia de care a dat mereu dovadă.

Cel din urmă a susținut că a învățat multe din calitățile sale de la cea care i-a dat viață. Mihai Bendeac se pare că face și el parte din categoria cetățenilor care îi urmăresc activitatea celebrului solist.

Internauții au rămas recent fără cuvinte când au auzit laudele pe care i le-a oferit lui Fuego după un spectacol grandios. Mai exact, actorul a subliniat că a fost impresionat de tradiția care se respectă cu strictețe la evenimentele lui Paul Surugiu. Concret, doamnele vin mereu aproape de scenă pentru a-i oferi buchete de flori.

„M-am nimerit într-o noapte, înainte să mă culc, și am văzut treaba asta. Și am simțit nevoia s-o comentez live. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă că mie mi se pare că Fuego e foarte șmecher, jur. Există artiști români- Fuego, Ștefan Bănică Jr., Loredana, Andra, Delia, Florin Salam- care pe scenă… stai cuminte că se dă cu praf de liniște.

Dar în același timp mă uitam la construcțua din jurul lui Fuego și mi se pare. Mi se pare că marketingul este absolut senzațional, este genial. Îmi vine să plâng la mormânt străin(…) E șmecher omul. E și ceva religios în tot ce înseamnă Fuego. E genial, toată construcția este genială…. și toate chestiile astea sunt pe bune, adică chiar vin femei cu buchete de flori.

A trecut mult timp, oprisem filmarea, dar el primește în continuare flori. Incredibil! De unde atâtea flori? Incredibil! Deci au fost flori cât a durat melodia și încă nu le-a primit pe toate.(…) Omul este o legendă, nu glumesc. Este absolut genial.”, a transmis Mihai Bendeac pe internet.