Fuego, momente dureroase în viață: ‘Am făcut foamea, am plâns’ (exclusiv)

Fuego a trecut prin clipe dificile, însă a ales să nu se plângă, ci să înfrunte fiecare obstacol cu capul sus. Artistul a dezvălui că au fost zile în care abia a avut ce pune pe masă, însă asta l-a făcut mai puternic și mai recunoscător pentru tot ce are acum.

Artistul a vorbit într-un interviu pentru impact.ro despre suferințele prin care a trecut, dar și despre părinții lui, care au făcut tot posibilul ca să îl vadă un om împlinit. Nu a fost un copil de bani gata, iar părinții lui au făcut multe eforturi ca el să ajungă unde este acum.

“Nu am probleme să-mi reamintesc, ba, dimpotrivă, privesc cu nostalgie și cu empatie în trecutul meu. Într-adevăr, ai mei au muncit enorm, s-au sacrificat pe ei, au făcut eforturi și au investit în educația mea, în formarea mea, în orele de canto cu George Grigoriu, în toate drumurile pe care le făceam săptămânal în liceu, în toate festivalurile, în primele materiale pe care le-am făcut la Turda.

A fost o susținere necondiționată, sinceră și, chiar dacă nu le-a fost ușor nici lor și nici mie, sunt fericit că munca aceasta nu a fost în van.

Am avut și clipe grele, la început de drum, am fost descurajat, am fost păcălit, am plâns, am făcut și foamea în unele zile în care mi-era mai greu cu banii, am stat în gazde, am dat din coate și am luptat, am învățat și mi-am ținut visul cu dinții, fără să calc de margine. Și astfel, cu muncă multă, am reușit.

Și nu a fost vorba de lansare neapărat, ci am reușit să mă mențin, iată, de 25 de ani, fiind pe buzele oamenilor! Nu țin să mă laud eu, nu e genul meu și în general sunt un om modest!”, a spus Fuego pentru impact.ro.