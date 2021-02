Fuego, mesaj superb către Irina Loghin. Ce i-a transmis artistei la 82 de ani

Irina Loghin a avut o copilărie grea, în care a cunoscut sărăcia, foametea și războiul, apoi l-a descoperit pe Dumnezeu, care i-a netezit drumul în viață. El a dus-o pe drumul muzicii, mai întâi în ansambluri, apoi singură, în fața lumii, dezvoltând o carieră impresionantă. În data de 19 februarie a împlinit 82 de ani. Partenerul său de scenă nu a uitat-o. Fuego i-a transmis un mesaj emoționant de ziua ei.

Fuego, mesaj către Irina Loghin, de ziua ei. „De la ea am învățat că e important să-i asculți pe cei care te iubesc”

„Azi este ziua doamnei Irina Loghin, mama mea adoptivă, omul alături de care am văzut mai bine de jumătate de planetă, am făcut două albume de succes, am câștigat un disc de platină și unul de aur pentru vânzări, multe premii, devenind o familie adevărată peste ani.

Îi doresc, după cum este firesc, ani mulți și liniștiți, putere și frumusețe a sufletului. Doamna Irina este altruistă, este darnică, sensibilă și mare iubitoare de simplitate. Niciodată nu a epatat. De la ea am învățat că e important să-i asculți pe cei care te iubesc, să le fii aproape și să încerci să lași acasă toate problemele, pe scenă fiind mereu o continuă sărbătoare, pe care trebuie și tu, oricât ar fi de greu, să o celebrezi cu demnitate, iubind cu ardoare ceea ce faci.

La drum, ea este energia grupului, bucuria noastră. De fapt, mă și uimește cum reușește să fie atât de tonică. Nu mai spun de forma în care este, făcând zilnic sport, având grijă cu sănătatea și cu felul în care arată.

Probabil că folclorul nostru n-ar fi fost la fel fără glasul său, care-a reușit să pătrundă în toate zonele, fiind iubită de toată țara. Eu nu pot decât să-i mulțumesc cu tot sufletul meu, fiindcă am construit împreună un duet de succes. Te iubesc, mamă Irina!”, a scris Fuego pe contul său de socializare.

Artista a avut o copilărie grea

„Nu îmi dădeam seama atunci. Eram copilă, dar țineam neapărat să mă duc la școală. Am fugit. La șase ani am luat o haină de-a lui tata, m-am încins cu o sfoară peste haină și am fugit. Eram tunsă pe cap că bântuiau și păduchii pe atunci. M-a întrebat învățătoarea dacă sunt băiat sau fată, am lămurit-o și după am rugat-o să mă primească, că vreau să învăț și să stau cu toți copii.

I s-a făcut milă de mine, apoi a descoperit că am voce și că le cânt frumos și să dirijez corul clasei mele și alte clase de acolo. Eu eram cu serbările, eu făceam rochițe. De atunci îmi plăcea scena, publicul, îmi plăcea să descopăr succesul. Simțeam neajunsurile”, a povestit Irina Loghin într-un interviu pentru Antena Stars.