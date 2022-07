Fuego, fiul pe care orice mamă și-l dorește. Ce a spus despre cea care i-a dat viață (exclusiv)

Fuego, fiul pe care orice mamă și-l dorește a făcut dezvăluiri despre cea care i-a dat viață. Fuego a devenit un nume de referință pe piața muzicală, iar talentul lui a fost descoperit chiar de mama lui, încă din fragedă pruncie. De altfel, mama lui Fuego și-a dorit încă dinainte de a se naște Fuego un copil pe care să îl facă artist.

Mama lui și-a dorit cu ardoare un copil care să devină artist, astfel că Paul Surugiu, cunoscut ca Fuego, a îmbrățișat muzica din fragedă copilărie, reușind să se afirme în branșă și să fie iubit și apreciat de public.

Eu deja la trei, patru ani cântam, dădeam spectacole în familie și știam sigur că asta vreau să fac când voi fi mare. Nu a fost foarte grea alegerea și a fost cumva ceva predestinat. Firește că am avut și noroc și am și muncit foarte mult.

Am suferit când mi s-au închis uși și am fost nedreptățit, dar chiar și așa am încercat să le demonstrez celor care nu mi-au dat șanse că sunt deasupra lor și că pot, pe propriile puteri, să cresc, să evoluez, să fiu mai bun și să ajung acolo unde mi-am propus!

Și credeți-mă, e o satisfacție supremă, acum, după 30 de ani de carieră, să spun asta! Nu din vanitate, ci pentru că mi-am arătat mie că sunt bun, că am forță și suficientă voință ca să mă ridic deasupra tuturor opreliștilor pe care viața mi le-a pus în cale”, a spus Fuego, potrivit impact.ro.