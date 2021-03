EXCLUSIV Laurette, declarații emoționante despre tatăl său. Ce a făcut bărbatul, după scandalul de la hotel

Fotomodelul Laurette Atindehou își revine cu greu după durerosul episod din camera de hotel, când bărbatul cu care și-a dat întâlnire și-a ieșit din minți și a lovit-o. Iată însă că, în aceste momente, ea se bucură de susținerea tatălui, care locuiește în statul african Benin. Laurette ne-a povestit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, despre ultima discuție cu părintele său, pe care nu l-a mai văzut de 11 ani.

Celebrul fotomodel Laurette Atindehou și-a cunoscut tatăl d-abia în 2010, în cadrul emisiunii “Happy Hour”, de la PRO TV, prezentată de Cătălin Măruță. A văzut prima poză cu părintele ei în 2005, ca, mai apoi, la trei ani distanță, ei să aibă și o primă discuție telefonică. Iar întâlnirea tată-fiică, de acum 11 ani, a fost încărcată de emoție:

Contactată de reporterii Playtech.ro, celebrul fotomodel ne-a mărturisit că tatăl său biologic îi este alături, acum, la greu:

Christian Atindehou, tatăl lui Laurette, a venit prima oară în România în urmă cu aproape patru decenii, cu o bursă de studii. S-a îndrăgostit de Cornelia, mama lui Laurette, dar, după o poveste de dragoste de patru ani, acesta s-a întors în țara natală, Benin, din Africa. A promis că o va lua și pe femeia iubită cu el, însă Christian a întâmpinat tot felul de obstacole cu obținerea vizei. Tatăl lui Laurette mai are trei copii, cu actuala soție, și are o situație financiară bună, având în vedere că a lucrat în Ministerul Economiei.

Celebrul fotomodel se află acum în plin scandal cu un bărbat din Brașov, care i-ar fi promis o sumă frumușică de bani pentru a întreține relații intime, într-o cameră de hotel. Laurette susține însă că întâlnirea era fără beneficii financiare.

”Nu am mai luat legătură cu el, de atunci. Am mai fost abordată, așa, de diverși domni. Nu erau abordări elegante, ci cu scopul să îmi strice imaginea, iar eu îmi dădeam seama foarte ușor, însă la el nu mi-am dat seama. Eu m-am mai întâlnit cu el, de trei sau patru ori până acum. Mi s-a părut un domn foarte serios, mi-a zis că este divorțat, că are două fetițe, că are afaceri.

Țin minte că atunci când a intrat în camera de hotel s-a înfuriat pe mine că nu am vrut să fac ce mi-a cerut el, mi-a zis că ce caut aici dacă nu voiam să fac ce vrea el. Persoana cu care m-am întâlnit cred că consumase ceva, el era foarte agitat și nervos când a intrat pe ușă, i-am zis să ia loc pe scaun. Din momentul în care am intrat în camera de hotel am stat maximum 20 de minute. S-a enervat din cauză că el mi-a cerut ceva și eu nu am fost de acord”, ne mai povestea Laurette, în urmă cu câteva zile, pentru Playtech.rp.