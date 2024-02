Fructul care înlocuieşte cu succes carnea. De ce îl recomandă specialiştii

Fructele sunt unele dintre cele mai sănătoase alimente, pe care orice medic le recomandă. Foarte interesant este faptul că unul dintre ele înlocuiește cu mare succes carnea. Specialiștii spun că este foarte sănătos și are beneficii la care nimeni nu s-ar gândi.

Fructul consumat pe post de carne

În România, puțini sunt cei familiarizați cu Jackfruit-ul, însă acest fruct este o adevărată senzație în bucătăria asiatică și americană, fiind adesea utilizat ca substitut al cărnii în numeroase rețete. Jackfruit-ul este un fruct unic în felul său, fiind cel mai mare și cel mai greu fruct care crește pe un copac.

Arborele de Jack, căruia îi datorăm aceste fructe, face parte din familia plantelor Moraceae, înrudit cu smochinul și dudul, și are originile în Asia tropicală. Cu o înălțime ce poate ajunge până la 20 de metri și o frunziș veșnic verde, acest arbore poate produce în mod obișnuit între 100 și 200 de fructe pe an, însă producția poate atinge și cifre impresionante de până la 500 de fructe pe an în cazul exemplarelor mai în vârstă.

Jackfruit-ul are o formă asemănătoare cu cea a pepenelui galben obișnuit, dar în comparație cu acesta din urmă, este pur și simplu gigantic. Poate atinge lungimi de până la un metru, diametre de 50 de centimetri și o greutate cuprinsă între 5 și 50 de kilograme.

Coaja sa, înzestrată cu spini, poate fi de culoare verde sau galbenă. În interiorul acestui fruct de dimensiuni impresionante se ascunde o pulpa de culoare galbenă, îmbogățită cu zeci sau sute de semințe, având dimensiuni mici de câțiva centimetri și o nuanță brună. Aceste semințe pot fi consumate fie fierte, fie prăjite, fiind un element versatil și nutritiv.

Cu un gust dulce, asemănător cărnii și o textură fibroasă, jackfruit-ul a captivat atenția multor bucătari și consumatori din întreaga lume, devenind o alternativă populară în dietele vegetariene și vegane, dar și în bucătăriile tradiționale.

Datorită dimensiunilor sale impresionante și versatilității în bucătărie, jackfruit-ul continuă să cucerească inimile gurmanzilor și să inspire noi și creative moduri de preparare în jurul lumii, în timp ce, în același timp, rămâne un aliment fundamental în regiunile de origine, precum Asia tropicală.

Beneficiile celui mai bun fruct

Un aspect distinctiv al fructului de jackfruit este compoziția sa unică, alcătuită din sute până la mii de flori individuale, iar petalele cărnoase ale fructelor necoapte pot fi consumate.

Bogat în vitaminele A, C, E, B1, B2, B3 și o gamă variată de minerale precum calciu, magneziu, potasiu, sodiu, fier, zinc, mangan, cupru, seleniu și fosfor, jackfruit-ul este un adevărat adăpost al nutrienților esențiali. Conținând, de asemenea, bromelaină, fitonutrienți, saponine, izoflavone, lignani, fructoză și zaharoză, acesta se remarcă prin multiplele sale beneficii pentru sănătate.

Principalele sale efecte benefice includ întărirea sistemului imunitar, facilitarea tranzitului intestinal, prevenirea constipației și protejarea mucoasei colonului. De asemenea, se reglează tensiunea arterială, reducând riscul de accident vascular cerebral și infarct miocardic, precum și prevenirea anemiei și menținerea sănătății oaselor și a funcționării sistemului nervos și a creierului.

Datorită conținutului său scăzut de calorii, dieteticienii recomandă includerea jackfruit-ului în curele de slăbire, oferind astfel beneficiile nutriționale fără a adăuga aport caloric excesiv.

De remarcat este faptul că jackfruit-ul poate fi consumat în diferite stadii de maturare, fie necopt, copt, crud sau gătit, fiind singurul fruct cu această versatilitate.

Gustul său excepțional, asemănător cu o combinație între ananas și pară când este consumat crud, devine ceva cu totul diferit când este gătit, oferind o textură similară cu cea a fripturii de porc. Această caracteristică îl face popular în bucătăria asiatică, unde este folosit ca substitut al cărnii în diverse preparate, cum ar fi nachos și tacos.

În plus, poate fi găsit sub formă de chipsuri, suc, curry, înghețată sau pregătit la grătar, devenind un aliment preferat al veganilor și o alternativă gustoasă și sănătoasă pentru preparatele obișnuite.

Cu ce putem înlocui carnea

În ultimele decenii, conștientizarea asupra impactului pe care consumul de carne îl are asupra mediului și sănătății noastre a crescut semnificativ. Din fericire, există o varietate de alternative delicioase și sănătoase pentru cei care doresc să reducă sau să elimine consumul de carne din dieta lor.

Acestea includ burgeri vegani, chiftele, cârnați și multe altele, fabricate din ingrediente precum soia, mazăre, năut, sau nuci. Aceste alternative sunt bogate în proteine și fibre și pot fi găsite în majoritatea magazinelor alimentare.

Adăugarea mai multor legume și fructe în dieta ta poate fi o modalitate sănătoasă și delicioasă de a înlocui carnea. De exemplu, ciupercile portobello grătinate pot înlocui cu succes o friptură de carne.

Pentru cei care își doresc savoarea peștelui, există alternative pe bază de plante care imită textura și gustul peștelui. Acestea sunt adesea fabricate din ingrediente precum alge marine și pot fi o opțiune sănătoasă și delicioasă.

Nucile, semințele și unturile de nuci sunt surse excelente de proteine, grăsimi sănătoase și fibre. Acestea pot fi folosite în diverse moduri în rețete, de la toppinguri la sosuri și deserturi.