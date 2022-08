Fructele și legumele pe care să nu le pui vreodată în congelator. Le strici tot gustul

Multe alimente congelate își păstrează cea mai mare parte a aromei proaspete atunci când sunt depozitate în congelator. Există fructe și legume care pierd, însă, beneficii nutriționale dacă sunt lăsate la temperaturi foarte scăzute. De exemplu, fructele cu un conținut ridicat de apă, cum ar fi pepenele galben și portocalele, pot deveni făinoase când sunt decongelate. Nu lăsa niciodată aceste fructe și legume la congelator.

Ce se întâmplă când pui fructele la congelator

Atunci când fructele și legumele sunt păstrate la congelator, apa din interiorul lor îngheață. Cristalele de gheață străpung pereții celulelor și determină conținutul fructelor și legumelor să se înmoaie. Orice rețetă care presupune folosirea fructelor proaspete și tari nu va putea fi realizată atât timp cât vor fi folosite fructe lăsate la congelator.

Congelarea modifică inevitabil aroma, aspectul și textura fructelor și legumelor. Vestea bună este că acest proces nu reduce semnificativ conținutul nutrițional al unora dintre fructe sau legume. Vitaminele din complexul B, precum riboflavina, tiamina, niacina și acidul folic, se dizolvă ușor în apă.

Acidul ascorbic, mai bine cunoscut sub numele de vitamina C, este, de asemenea, solubil în apă. Atunci când alimentele bogate în aceste vitamine sunt fierte sau înmuiate, o parte din conținutul nutrițional al alimentelor ajunge în apă. Vitaminele solubile în apă se diminuează, de asemenea, în timp. Acest lucru se întâmplă special în condiții de umiditate, astfel încât alimentele pot avea niveluri mai scăzute de vitamine din complexul B și vitamina C decât v-ați aștepta.

Congelarea rapidă menține fructele la maturitate maximă. Păstrați cât mai mulți dintre acești nutrienți solubili în apă utilizând fructele congelate fără a le decongela. Există, însă, unele fructe și legume care sunt mai afectate de acest proces și nu își mai păstrează vitaminele hidrosolubile.

Nu lăsa aceste fructe și legume la congelator

Principalele fructe care nu trebuie depozitate în congelator sunt: fructele cu sâmburi, ananasul, pepenele (roșu sau galben) și citricele. În cazul în care acestea sunt păstrate la temperaturi foarte scăzute, textura li se modifică. De asemenea, pulpa prezentată de aceste fructe nu va mai avea un gust la fel de plăcut.

Printre legumele pe care nu ar trebui să le bagi niciodată la congelator se numără următoarele: roșii, usturoi, ceapă, șalotă, castraveți, ridici și gulii. Roșiile se pătrează, de obicei, la temperaturile normale ale soarelui, când acestea nu ating valori caniculare. Cel mai recomandat este să păstrați roșiile în bucătărie întrucât procesul de congelare a legumelor le schimbă textura și pula, atât în ceea ce privește aspectul, cât și gustul lor.

Cât despre usturoi, ceapă și șalotă, acestea trebuie păstrate în medii în care să poată respira. Din acest motiv, se recomandă să fie păstrate în pungi de plastic, unde nu vor mucegăi.