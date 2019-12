Fratele lui Cornel Galeș este iubitul unei cunoscute vedete din trustul PRO TV. Cei doi nu își mai vorbeau de mai mulți ani

Cornel Galeș a murit duminică, pe data de 1 decembrie, în urma unui accident rutier, care s-a petrecut în Spania. Impactul de mașină a fost confirmat în mod oficial de către autorități, iar fostul impresar se afla de aproximativ doi ani departe de România, pentru că se stabilise în respectiva țară, în care și-a găsit sfârșitul. Se pare că fostul soț al Ilenei Ciuculete a murit și cu o mare durere în suflet. Ulterior a ieșit la iveală și că bărbatul și fratele său nu își mai vorbeau absolut deloc, de câțiva ani.

Cornel Galeș ar fi murit supărat pe fratele lui, Marian, cel care are o relație de lungă durată, dar și un copil alături de Ioana Maria Moldovan. Vedeta de la PRO TV a născut un băiețel, care a primit numele de Andrei Ioan, cu doi an în urmă. Cel care i-a fost partener de viața regretatei cântărețe de muzică populară, Ileana Ciuculete și-a acuzat propriul frate, în trecut, de lucruri cât se poate de grave. Aflat în postura de invitat la o emisiune TV, fostul impresar și-a ponegrit rudele, mărturisind, printre altele, că Marian i-ar fi ascuns faptul că tatăl lor a murit.

„În momentul în care această concubină a intrat cu picioarele în familia părinţilor mei lucrurile s-au derulat rapid. L-a cunoscut pe fratele meu cu un an înaintea morţii mamei mele. Aş îndrăzni să întreb dacă tatăl meu este înmormântat aici, dacă a fost înmormântat creştineşte în luna decembrie, dacă i s-a aprins o lumânare. De ce nu am fost informat în luna decembrie, chiar dacă relaţiile au fost mai reci între noi de la moartea mamei. De ce tatăl meu, imediat după ce le-am cedat succesiunea apartamentului, a fost evacuat şi mutat la ţară în condiţii precare, de ce s-a vândut apartamentul cu 100.000 de euro, de ce ei au cumpărat imediat un apartament de lux, de ce tatăl meu s-a îmbolnăvit subit la ţară în condiţiile alea grele şi a fost mutat la un azil în Bucureşti. De ce nu am fost anunţat că a murit tatăl meu’’, spunea Cornel Galeş, în emisiunea Wowbiz, cu câțiva ani în urmă, potrivit okmagazine.ro.