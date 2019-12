Ipoteze noi. Cornel Galeș nu se afla, de fapt, la volan. Mașina, condusă de un bărbat fără permis

Cornel Galeș, văduvul Ilenei Ciuculete a murit într-un accident de mașină în Spania. Soțul Ilenei Ciuculete, interpreta de muzică populară care a încetat din viață în anul 2017, a murit într-un accident de mașină în Spania. Nașa de cununie este cea care a mărturisit într-un comentariu pe Facebook că a primit vestea tristă.

Moartea sa ridică însă o serie de suspiciuni cu privire la accidentul produs într-un oraș lângă Valencia. Tragicul eveniment produs pe șosea a devenit acum subiectul unei ample anchete demarate de autoritățile spaniole.

Ziua de 1 decembrie a fost una care a venit cu o veste tristă pentru apropiații lui Cornle Galeș. Tragica veste a morții lui Galeș i-a tulburat pe toți.

”Erau trei în mașină, Cornel era la volan. Nu avea centură, cineva a intrat în ei și el a murit. Am vorbit cu unul dintre cei care era în mașină, era în stare de șoc și abia înțelegeam ce spune. Ne-au dat și număr de cadavru, am rugat pe cineva care știe spaniolă să sune acolo. Cadavrul există, dar nu vor să ne dea detalii pentru că nu îi lasă legea, nu suntem rude apropiate. Dar el nu mai are pe nimeni pe lumea asta, nu știu ce să mai zic… Sper să nu fie adevărat, dar cred că este”, a transmis Doina Belu, nașa lui Cornel Galeș pentru wowbiz.ro