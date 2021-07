Fotograful Playboy care a avut mari probleme cu iubita lui Miron Cozma: ‘Am fugit și nu m-am mai întors’

Dragos Cristescu, fotograful care a lucrat la revista Playboy România, are un palmares impresionant, pozând mai toate frumusețile din showbiz-ul autohton.

Dacă, în opinia sa, Nicoleta Luciu și Daniela Crudu au fost ”perfecțiunea”, ei bine, nu asta poate spune despre alte vedete pe care le-a pozat. De-a lungul timpului, acesta a lucrat cu vedete precum Cristiana Răduță, Cosmina Păsărin, Anda Adam, Gina Pistol, Marinela Nițu, Gabriela Cristea, Oana Zăvoranu, Loredana Groza, Andreea Antonescu, Anamaria Ferencz, Nicoleta Luciu, Andreea Bănică, Roxana Tănase, Cătălina Toma, Loredana Chivu, Andreea Bălan și Lavinia Pârva. Dacă unele dintre ele s-au dezbrăcat pentru ședința foto cu naturalețe, altele au renunțat cu greu la timiditate.

Acesta a povestit și că a refuzat să o fotografieze pe Daniela Gyorfi:

”Nu doar că era urâtă, dar avea un caracter imposibil. Când a venit propunerea să o fotografiem pe Daniela Gyorfi, am înnebunit. Acum, poate o să mi se spună că sunt misogin, dar Gyorfi nu doar că era urâtă, dar avea și un caracter imposibil. Gyorfi a auzit ce am spus, mă rog, i s-a zis. A luat foc și n-a mai vrut să pozeze. Boerescu și ceilalți s-au rugat de ea, s-a întors, dar a cerut mai mulți bani. Lui Gyorfi i-a făcut altcineva pozele, nu mai știu. Dar a ieșit ceva oribil. Nu a fost concept pentru Playboy. Vopsită pe sub ochi, cu niște plastic înfășurat pe brațe și pe pulpe”, a mai dezvăluit celebrul fotograf.

Și experiența cu Marinela Nițu a fost ”de neuitat”.

”Pfff, mi-am zis. Gagica lui Miron Cozma. Ce caută asta, frate, în Playboy?! Am făcut ședința într-un apartament, în Hotelul Lido. Cam șters decorul, în fine. Vreau să zic că Marinela Nițu a fost prima tipă pe care nu știam cum s-o îmbrac mai mult! Eu îi zic -”Pune mâna aia pe umăr”- ziceam „mâna aia” și nu stânga sau dreapta, căci multe din ele nici nu le nimereau.

Pe urmă îi zic: ”Acum pune mâna pe umărul celălalt!”. Ea schimba și mâna… Atunci, abia făcusem jumătate din ședință, am lăsat Hasselblad-ul, aparatul super, scump, să cadă pe pat, am sărit peste, am trecut pe lângă ea și am zbughit-o din cameră. Nu m-am mai întors. Ședința s-a încheiat atunci. Pictorialul a ieșit perfect, cu ce făcusem până în acel moment. Nițu nici nu și-a dat seama ce se întâmplase”, a spus Dragoș Cristescu care are și el topul său în ce privește frumusețea fizică:

„Cele mai frumoase vedete cu care am lucrat au fost Nicoleta Luciu, Laura Cosoi, Cosmina Păsărin, Daniela Crudu. Cei mai frumoși sâni îi avea Nicoleta Luciu. Mari, frumoși, naturali. Iar cel mai frumos posterior era al Danielei Crudu, de departe! Ceva deosebit!”, a conchis acesta.