Daniela Crudu iubește din nou. Ce a transmis despre bărbatul care o terorizează

Daniela Crudu se bucură din nou de fiorii dragostei, iar fanii îi doresc vedetei ca măcar de data aceasta să vină în sfârșit soarele și pe strada ei. Cu ce mesaj vine croatul care a terorizat-o chiar în aceste momente de fericire pentru ea?

Daniela Crudu s-a îndrăgostit, dar nu scapă de croatul care a terorizat-o

Daniela Crudu a venit cu dezvăluiri uriașe la emisiunea fostului său coleg de platou. Fosta asistentă păcătoasă îi face des vizite acestuia în cadrul noului show de noapte pe care îl prezintă pentru a discuta despre viața ei care este cu siguranță una palpitantă și controversată din dreptul relațiilor sale.

Celera divă a susținut că fostul partener nu o lasă să se bucure de liniște și pace și o terorizează cu mesaje de pe conturile sale oficiale, dar și de pe diverse conturi false. Frumoasa brunetă a mărturisit de asemenea că iubește din nou și că nu mai vrea să răscolească trecutul pentru că acum este fericită. Cea din urmă a recunoscut public faptul că se bucură de atenția unui bărbat, dar fericirea îi este umbrită de trauma din trecut.

„De croat nu mă mai interesează. Nu-l mai halesc. Să nu-i mai văd fața ăluia niciodată. Am văzut poze vechi cu el prin telefon și am avut o stare proastă. Nu vreau să-l mai văd în viața mea. Îl urăsc! M-a căutat non-stop și în martie m-a căutat. Mă caută non-stop.

Cum să mă întorc la el? Îmi dă mesaje de pe conturi false pe Instagram încontinuu. Nu vreau să-i mai văd mecla ăstuia imediată. Pentru mine nu mai există acest om. E un om rău, urât. Nu știu de ce nu mi-am dat seama de la început, de obicei am un feeling la oameni. M-a luat valul, așa. Nu am avut timp să ne cunoaștem că noi stăteam doar în vacanță”, a continuat ea, la XNS.

Cu ce se laudă vedeta?

Pentru a termina rapid subiectul dureros care a șocat o întreagă lume la acea vreme, Daniela a vorbit și despre cum s-a distrat în această perioadă. Fosta asistentă de televiziune a povestit câteva lucruri din vacanța acesteia din Kairo, Egipt.

„Am fost la piramida lui Keops. Am văzut Sfinxul. Mi-a plăcut foarte tare, am simțit o energie și mi-am pus o dorință, sper să se îndeplinească. Nu, nu vreau să mă mărit. Să devin milionară, da. Sunt singură în pozele din Kairo, păi normal, nu știi că nu se pune… Da, am iubit, să zic. Să zic că da, să sperăm că nu. Secret”, a mai detaliat aceasta la Antena Stars.