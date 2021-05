Cu cine se iubește Miron Cozma acum. Cu ea a înlocuit-o pe Marinela Nițu

Miron Cozma a avut o viață amoroasă controversată. Despre actuala lui iubită a dat amănunte la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Având numeroase povești de dragoste, unele mai efervescente decât altele, Miron Cozma a fost mereu în atenția presei. Chiar și când se afla la închisoare, povestea sa de dragoste cu Marinela Nițu a fost în atenția presei.

Dar, în ultima perioadă, Miron Cozma a fost discret în ce privește viața sentimentală.

”Există o femeie acum în viața dvs?”, l-a întrebat Denise Rifai pe invitatul ei, Miron Cozma.

”Da, există. Culmea, pentru prima dată îi spun unei femei partenera mea de viață, nu iubita mea. Culmea ironiei, este o femeie modestă chiar dacă are două facultăți, regizor, scenarist, să vedeți cum cântă, e artist, a fost pe MTV.

A avut însă niște probleme în viață și eram la un moment dat într-un grup, m-au considerat și pe mine artist (…) Printre ei era și regizor, artista Maia Casiel cum îi spun eu și cum îi place ei, nu e numele ei real. Din cauza sistemului judiciar, a rămas fară un apartament pe care-l avea la bloc. A rămas pe drumuri și ea și copilul ei (…) Nu vreau să o laud acum, dar are ochii turcoaz, 0,06 la sută matematic din populația lumii are ochii ca ai ei. (..) Nu a fost niciodată femeia mea, a fost căsătorită. Singurul bărbat din viața ei a fost soțul ei, de care a divorțat. Când a rămas pe drumuri, am luat-o eu. Ea nu are nimic! Am luat-o lângă mine pentru că îmi place să ajut oamenii, mai ales o femeie de valoarea ei”, a spus Miron Cozma.

”O iubiți?”, a întrebat Denise Rifai.

”Eu nu iubesc! Repet, doar pe Dumnezeu și familia! E partenera mea de viață, atât!”, a spus Miron Cozma în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.