Fotografia postată de Mirela Vaida cu Petrică Mîțu Stoian. Vedeta de la Acces Direct, mesaj emoționant

Mirela Vaida nu și-a revenit nici până acum de la moartea regretatului artist de muzică populară Petrică Mâțu Stoian. Ce fotografie a postat prezentatoarea de la Acces Direct, în memoria regretatului cântăreț.

Petrică Mâțu Stoian va apărea pentru ultima dată pe micile ecrane ale românilor de Revelion, deoarece cu doar câteva zile înainte de a-și pierde viața, artistul de muzică populară a participat la filmările pentru programul TV de sărbători.

Acolo, Mirela Vaida și Petrică Mâțu Stoian s-au întâlnit pentru ultima oară. La o săptămână de la moartea regretatului interpret, frumoasa blondină a fost cuprinsă de nostalgie și i-a făcut un omagiu celebrului cântăreț, împărtășind o fotografie emoționantă cu prietenii ei virtuali.

Aveam glumele noastre, era tot timpul cu zâmbetul pe buze, nu dădea niciun semn. Pe 3 noiembrie am filmat Revelionul cu Petrică Mâțu Stoian și acum, pe 10, ar fi trebuit să filmăm din nou cu el. Vă dați seama, nu vom mai mai face nicio petrecere. Este îngrozitor, inacceptabil, nu dădea niciun semn de om bolnav. Nu s-a plâns niciodată”, a declarat Mirela Vaida.

„Parcă mă simt vinovată că a plecat atât de repede și nu am apucat să vorbim. La filmări nu ai niciodată timp de nimic și când afli că un om cu care ai făcut sute de emisiuni a murit… nu înțelegi, nu crezi.

Mirela Vaida a avut lacrimi în ochi atunci când l-a menționat pe regretatul artist de muzică populară. Vedeta de la Antena 1 și-a exprimat profundul regret față de moartea lui Petrică Mâțu Stoian la numai 61 de ani.

Mirela Vaida a mărturisit că Petrică Mâțu Stoian avea planuri mari pentru 2022, despre care spera să fie mai bun decât 2021.

„Vreau să fie un an mult mai bun, pe 2021 nici nu vreau să mi-l amintesc, nu vreau să-l pun la vârsta mea și la anii mei, îl consider un an nul.

2022 să ne aducă sănătate, să fim mult mai aproape cu sufletul și cu trupul de tâmpla lui Dumnezeu, asta ne-a mai rămas.”, a declarat Petrică Mîțu Stoian, în ediția specială de sărbători de la Acces Direct, filmată cu 3 zile înainte ca artistul să-și piardă viața.