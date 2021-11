Planul pe care l-a avut Petrică Mîțu Stoian pentru 2022. Ce i-a spus Mirelei Vaida, imaginile urmau să fie difuzate de sărbători

Petrică Mîțu Stoian a murit sâmbătă, 6 noiembrie, iar de atunci fanii artistului încă nu-și revin din șoc. Regretatul cântăreț de muzică populară avea doar 61 de ani când s-a prăpădit. Om vesel și mereu pus pe glume, artistul avea planuri mari pentru anul 2022. Ce i-a mărturisit Mirelei Vaida.

Moartea subită a interpretului de muzică populară Petrică Mîțu Stoian i-a îndoliat pe toți românii. Artistul a murit sâmbătă, 6 octombrie, la vârsta de 61 de ani, la câteva zile după ce filmase un program special de sărbători pentru Antena 1.

Mirela Vaida a fost devastată de moartea regretatului cântăreț de muzică populară. Prezentatoarea TV i-a făcut un scurt omagiu pe pagina ei oficială de Facebook, acolo unde a transmis un mesaj de condoleanțe și a fost emoționată până la lacrimi de dispariția timpurie a lui Petrică Mîțu Stoian.

„Dumnezeule!! Nu imi vine sa cred!! Tocmai am terminat spectacolul si, cand am iesit din scena, am aflat cumplita veste: Petrica Matu Stoian a murit! Sunt inmarmurita. Sunt socata! Aceasta fotografie este facuta de mine in urma cu 3 zile, cand am filmat editia de Revelion din platoul Acces Direct.

Nu am cuvinte. Nu exista emisiuni speciale de Sarbatori la care Matu Stoian sa nu fi fost chemat! Era nemaipomenit, cu pofta lui de viata, cu graiul si portul lui din Izverna, de care era atat de mandru.

Maestre, noi avem multe filmari zilele acestea si tu trebuie sa fii acolo!! Nu putem concepe ca nu mai esti! Tu umpli tot cu cantecele tale, cu glumele tale… este incredibil!! Dumnezeu sa te ierte, Matule!!”, a scris Mirela Vaida pe rețelele de socializare.