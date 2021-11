Gheorghe Turda, șocat de decesul lui Petrica Mîțu Stoian: „Era un om bun, nu a trecut, ca alții, peste cadavre, ca să se remarce”

Scena muzicii românești a pierdut un mare artist! Decesul lui Petrică Mîțu Stoian le-a îndurerat pe vedetele din România. Gheorghe Turda a făcut dezvăluiri despre cum și-a trăit viața solistul, fiind șocat în momentul în care a aflat veștile dureroase.

Gheorghe Turda este îndurerat după ce unul dintre cei mai cunoscuți artiști din țară și-a dat ultima suflare. Petrică Mîțu Stoian a murit la vârsta de 61 de ani, după ce s-a confruntat cu mai multe complicații post-covid. Acesta era internat la o clinică privată.

În momentul în care s-a simțit rău, el a fost transportat la Spitalul de Urgență din Reșița și internat la secția de Terapie Intensivă. Medicii nu au mai putut să îl salveze, iar moartea lui a lăsat multă durere în urmă după o viață dedicată scenei românești.

Gheorghe Turda a dezvăluit că îl respecta și admira pe regretatul artist, mai ales pentru că acesta s-a remarcat în rândul artiștilor de muzică populară fără a se folosi de anumite șiretlicuri, ci, mai degrabă, el a devenit unul dintre cei mai cunoscuți soliști fiind extrem de discret, modest și cumpătat.

Petrică Mîțu Stoian a fost extrem de iubit de români. Talentul său l-a făcut să ajungă extrem de cunoscut, așa că mulți oameni i-au fredonat piesele de-a lungul timpului. Totuși, acesta visa să ducă o viață liniștită la bătrânețe și să aibă parte de mai multe vacanțe.

„Toată viaţa, muzica a fost pe primul plan, acum aş dori să las locul tinerilor şi să mă bucur şi eu mai mult de vacanţe. Vreau să mă plimb prin locuri prin care nu am apucat să merg. Eu iubesc ţările arabe şi când mă ridic din pat mă uit către răsărit, nu către apus.

Nu am fost în Germania şi nici nu o să ajung vreodată, nu am chemare. Nici în SUA nu am fost. Îmi doresc până şi la Moscova să merg cu trenul, să colind, să ştiu ce este prin lume.

Mi-aş dori să văd ce au văzut alţii.”, povestea el într-un interviu mai vechi, conform sursei citate mai sus.