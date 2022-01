Fotbalistul care l-a înlocuit pe Ianis Hagi a dat lovitura. A avut nevoie de doar 5 minute

Un fotbalist care l-a înlocuit pe Ianis Hagi a reușit să atragă atenția tuturor în doar cinci minute. Sportivul a dat lovitura, iar suporterii au început imediat să-i strige numele. Cel din urmă a fost adus de urgență în teren în locul celebrului fiu al regelui fotbalului românesc. Tânărul a fost împrumutat de Rangers de la Manchester United. Totul s-a petrecut după ce Ianis a ajuns pe mâna medicilor la începutul săptămânii.

Amad Diallo a fost împrumutat de Rangers de la Manchester United și l-a înlocuit pe Ianis Hagi după accidentarea sa. Tânărul în vârstă de doar 19 ani a reușit să lase pe toată lumea fără cuvinte. Acesta a intrat extrem de hotărât în teren, iar la minutul 5 al partidei de debut cu Ross County a reușit să dea un gol incredibil.

Amintim că fiul regelui fotbalului românesc a fost operat la începutul săptămânii și urmează să rateze restul sezonului. Se pare că ghinionul lui Ianis a însemnat întocmai norocul uriaș al colegului mai tânăr.

Giovanni van Bronckhorst a cerut ca lui Ianis să i se găsească rapid un înlocuitor, iar Rangers l-a adus pe Amad până la finalul stagiunii. El este acum cunoscut drept unul din cei mai talentați fotbaliști de la Manchester United.

Cel din urmă a urmărit un șut ratat de Aribo și a trimis mingea direct în poartă. Rangers rămâne prima în Scoția, cu 56 de puncte. Echipa se găsește cu Celtic pe data de 2 februarie într-un meci direct.

Fanii lui Ianis s-au îngrijorat teribil atunci când au auzit noile vești despre starea de sănătate a lui. Cu toate astea, internaționalul român rămâne optimist și este nerăbdător să înceapă recuperarea.

„Salutări! După operația reușită de ieri, aș vrea să îi mulțumesc doctorului Andrew Williams și tuturor celor implicați în procedură. Sunt nerăbdător și motivat să încep noua călătorie care se întrevede la orizont”, a transmis Ianis Hagi, prin intermediul contului de Twitter.

„Atârnă destul de mult această accidentare pentru echipa națională. Șase luni nu sunt puține. Și pentru Ianis… Dar este un jucător tânăr, sigur au un nivel de recuperare foarte bun și va reveni. Dacă mă întrebai acum 4-5 ani, nu eram de acord. Acum, am văzut, am citit, am vorbit foarte mult cu Cosmin Olăroiu pe tema asta când ne-am mai întâlnit și chiar astăzi sunt metode de recuperare extraordinare și aparate, și oameni profesioniști care te pot recupera mult mai repede, cu 25-30 la sută decât cum era pe vremuri”, a spus Cristian Bobar, președintele CSM Reșița, la ProSport Live, despre accidentarea fotbalistului.