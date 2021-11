Fotbalistul care a căzut din picioare din cauza COVID-19. Edward Iordănescu face dezvăluiri: „Au auzit o bubuitură”. Vicecampioana a trecut printr-o perioadă teribilă în ultimele săptămâni. Cu un patron ce se opune categoric vaccinării, jucătorii roș-albaștri au fost victimele teribilului virus. Unii dintre ei au făcut chiar forme severe ale bolii.

Fotbalistul care a căzut din picioare din cauza COVID-19. Edward Iordănescu, antrenorul FCSB, a avut cîteva săptămâni mai dificile decât de obicei. Coronavirusul „a dat iama” în lotul vicecampioanei care s-a tezit chiar în imposibilitatea de a-și susține meciurile oficiale. Partida din optimile Cupei României, cu Voluntari, a fost pierdut „la masa verde”, după ce roș-albaștrii au anunțat că nu pot alinia o garnitură completă pe foaia de joc. De asemenea, partida din campionat cu Farul a fost amânată.

Numai puțin de 8 jucători au fost conformați cu COVID-19, alți doi fiind plasați în izolare. Edward Iordănescu însuși, dar și staff-ul său, a fost testat pozitiv și a fost nevoit să intre în carantină. Chiar și în această situație, Gigi Becali se menține ferm pe o poziția anti-vaccin. Patronul FCSB a declarat că nu se va vaccina, nici dcă i se pune un pistol la cap și și-a îndemnat și jucătorii să-i urmeze exemplul.

Deși pericolul a trecut, se pre că starea unor jucători, în timpul bolii, nu a fost deloc grozavă. Edward Iordănescu chiar a povestit cazul unui fotbalist care a leșinat, pur și simplu, în cameră, fiind găsit pe jos.

Dacă petreceați cu noi o zi, două și vedeați prin ce am trecut, cum erau jucătorii… Am avut jucător, fără să îi dau nume, nu vreau să căutați și să speculați, care a căzut din picioare, efectiv și l-am găsit pe jos. Colegul meu, Alex, secundul meu (n.r – Alex Radu), a intrat în cameră și era pe jos. Nu a fost ușor”, a declarat Edi Iordănescu .

Antrenorul nu a dorit să dezvăluie identitatea jucătorului, dar, conform Pro Sport, ar fi fost vorba de atacantul Andrei Cordea. El s-ar fi infectat la ultima acțiune a echipei naţionale, cu prilejul meciurilor cu Germania şi Armenia. Și în cazul lui Valentin Gheorghe a fost vorba despre o formă mai gravă a COOVID-19. Fotbalistul FCSB a recunoscut că a avut simptome pe care nu i le dorește nimănui.

Eu abia am revenit. Credeţi-mă că a fost foarte greu. Am fost închis in cameră. Nu doresc nimănui să treacă prin ce am trecut noi. Ne aduceau mâncarea in cameră. Am făcut trei sprinturi si deja mă sufocam. E greu să nu stai cu echipa şi să nu te antrenezi două săptămâni. Mergem mai departe, nu ne mai plângem“, a spus Vali Gheorghe.