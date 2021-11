Gigi Becali a avut dreptate! Anamaria Prodan a dat cărțile pe față și se căiește acum. Patronul FCSB și sexi-impresara au pornit u adevărat război încă de la începutul anului. Cauza a constituit-o, atunci, transferul lui Dennis Man la Parma. Anamaria Prodan, agentul jucătorului, a fost „sărită” din schema mutării de 11 milioane de euro și a recționat pe măsură. La rândul său, Gigi Becali n-a rămas dator, făcând afirmații dure, inclusiv despre căsnicia impresarei cu Laurențiu Reghecampf.

Gigi Becali a avut dreptate! Patronul FCSB a purtat în 2021 un război al declarațiilor cu Anamaria Prodan, cauzat de transferul lui Dennis Man la Parma, din ianuarie. Sexi-impresara, agentul, pe atunci, al jucătorului, a fost dată la o parte din mutarea-record în valoare de 11 milioane de euro. Ea a reacționat, atacându-l fără menajamente pe latifundiar. Treptat, lucrurile au degenerat, iar acuzele s-au îndreptat și spre zona personală. Încă din luna februarie, Gigi Becali aaruncat „pe piață” informația conform căreia Laurențiu Reghecampf, soțul impresarei, ar avea o amantă. Și nu de ieri, de azi, ci de 8 ani.

Reghe are amantă de opt ani, i-a făcut fetei și salon de înfrumusețare în Dorobanți, știe cam toată lumea de această relație, chiar și Ana. Așa cum și Reghe știe de ea și de Alexa. Doar că fiecare s-a făcut că se uită în altă parte și și-a văzut de treabă, continuând să pozeze într-un cuplu fericit.

Gigi Becali a primit confirmarea afirmațiilor sale cîteva luni mai târziu. Anamaria Prodan a asistat, tot mai uimită, cum secretele lui Laurențiu Reghecampf ies la iveală. Antrenorul actual de la U. Craiova a înaintat, între timp, actele de divorț. Mai mult, el chiar ar avea o amantă, în persoana Corinei Caciuc (30 de ani) care ar fi și însărcinată, despre care presa a scris în ultima perioadă. Pusă în fața faptului împlinit, Anamaria Prodan (48 de ani) a recunoscut că Gigi Becali (63 de ani) a avut dreptate în ceea ce spusese despre soțul ei.

Acum îmi dau seama că a avut dreptate, pentru că mi-a zis de foarte multă vreme. Și nu am vrut să cred… Acum eu am aflat tot, știu tot. Tocmai pentru acest lucru Laurențiu Reghecampf nu are curaj să se uite în ochii mei”, a declarat Anamaria Prodan pentru Fanatik.