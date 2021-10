Edi Iordănescu a îngenuncheat CFR Cluj. Suma colosală pe care trebuie să o încaseze de la ei

Edi Iordănescu a îngenuncheat CFR Cluj. Actualul tehnician de la FCSB a părăsit echipa din Gruia imediat după ce a condus-o către cel de-al 4-lea titlu consecutiv. Iordănescu avea, însă, sume restante de încasat de la clubul patronat de Nelu Varga. El și-a căutat dreptatea la comisiile de resort din FRF și a avut câștig de cauză.

În decembrie (n.r. – decembrie 2020), când am acceptat să merg la CFR, mi s-a propus un contract pe un an și jumătate, însă eu am vrut pe șase luni, pentru că erau ceva sechele din trecut, când am plecat după foarte puțin timp. Cei de acolo, prin propunerea făcută, au încercat o reparație morală. Am dorit să stau doar șapte luni, pentru că am vrut să tragem linie în vară, să vedem ce am reușit. Se dorește performanță în continuare, așa că este nevoie de o reconstrucție. Ambele părți am dorit să continuăm, dar nu am găsit calea”, a declarat Edi Iordănescu, la ProX, la acea vreme.