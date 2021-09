Fotbalist celebru, desființat de fosta soție: ‘Bea foarte mult, și-a văzut copiii de trei ori în 8 ani’

Fosta soție a unui fotbalist celebru rupe tăcerea despre motivele care au dus la destrămarea căsniciei. Săturată să fie acuzată că din cauza ei s-a ajuns la divorț, femeia dă cărțile pe față. Acuzațiile la adresa fostului soț sunt grave și implică violență, jocuri de noroc și consum de alcool.

Acuzații grave la adresa unui fotbalist celebru

Dezvăluirile făcute de fosta nevastă a unui important fotbalist român sunt șocante. Femeia s-a hotărât să spună tot adevărul, deoarece cei care au cel mai mult de suferit de pe urma acestor minciuni sunt copiii ei, potrivit spuselor Roxanei, fostă doamnă Frăsineanu.

“M-am hotărât să spun adevărul, deoarece cei care au cel mai mult de suferit de pe urma acestor articole sunt copiii mei. Nu înțeleg totuși pe cine ar interesa viața mea/noastră, nu m-am considerat niciodată o vedetă, iar Cornel, cu siguranță, nu mai este o vedetă de mult”, a declarat Roxana.

În plan amoros, fostul fotbalist Cornel Frăsineanu nu a dus-o foarte bine, de-a lungul anilor. Are deja două divorțuri la activ. Însă căsnicia cu Roxana, cu care are două fete, a fost cea mai controversată. Acuzată că l-ar fi înșelat cu un instalator, Roxana a pus piciorul în prag și dezvăluie varianta ei de adevăr. Care au fost motivele pentru care ea și fostul fotbalist nu mai formează un cuplu.

“Motivul pentru care am hotărât să plec din viața lui acum 14 ani a fost să le ofer copiilor mei o viață normală și liniștită, fără scandaluri, bătăi, jigniri, urlete și umilințe. Am considerat că am luptat de ajuns să salvez relația noastră, din păcate am luptat singură și rezultatele au întârziat să apară. Povestea este foarte lungă și complexă, doar câteva persoane o cunosc cu adevărat. Cine mă cunoaște știe ce fel de om am fost, sunt și voi fi. Nu trebuie să demonstrez nimănui nimic”, a dezvăluit fosta soție a lui Cornel Frăsineanu pentru Cancan.

Fosta soție rupe tăcerea despre divorț

Roxana neagă acuzațiile conform cărora l-ar fi înșelat pe Cornel Frăsineanu, cât au fost căsătoriți. Recunoaște, însă, că a avut un iubit când încă divorțul de ex-fotbalist nu se pronunțase.

“Legat de faptul că m-ar fi prins Cornel cu «instalatorul sub calorifer» povestea este foarte diferită. Am cunoscut pe altcineva, într-adevăr în perioada în care noi eram despărțiți, dar nu divorțați în acte. Băiatul respectiv era consultant în vânzări la o companie de bricolaj, iar el lucra pe partea de instalații. Nu a fost doar o simplă aventură, am avut o relație de aproape 10 ani, în urma căreia avem și un băiat”, a precizat fosta doamnă Frăsineanu.

După despărțirea de Roxana, Cornel Frăsineanu și-a găsit alinarea în brațele unei alte femeie, voleibalista Daniela Cocoș. Cei doi s-au căsătorit și au devenit părinții unui băiețel, Robert. Însă, din nou au început să apară probleme în cuplu, după ce sportivul a abandonat cariera de fotbalist.

“După ce am terminat divorțul, el a cunoscut-o pe Dana și s-au căsătorit destul de repede deoarece ea a rămas însărcinată. Din acel moment, Cornel a dispărut total din viata copiilor mei. Niciun fel de contact, nu pensie alimentară, mesajul Danei fiind «eu nu rup de la gura copilului meu pentru ai tăi», nu venea să le vadă, mai mult decât atât, atunci când fetele îl sunau, răspundea ea și mințea că nu este acasă. Cornel și-a văzut copiii în opt ani de maxim trei ori, câteva ore la mall”, a continuat Roxana.

Cei doi și-au mai dat o șansă

În cele din urmă, Cornel și Roxana au hotărât să-și mai acorde o șană. O perioadă, lucrurile au mers bine între cei doi. Fostul fotbalist de la Rapid și Dinamo își găsise un loc de muncă bun, unde avea inclusiv contract de muncă. Doar că femeia a realizat că nu mai are nimic în comun cu acesta.