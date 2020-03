Fostul prezentator Exatlon, Cosmin Cernat, mesaj pentru fiica lui. Cum arată Maya FOTO

Cosmin Cernat, cunoscut de cei mai mulți pentru rolul important pe care l-a avut în cadrul show-ului Exatlon, a postat o poză cu fiica sa. Acesta oferă rar fanilor imagini din viața sa personală. Ce mesaj i-a scris micuței și cum arată ea?

Cosmin Cernat este una dintre persoanele publice care a decis ca tot ce ține de viața sa personală să rămână neștiut de fani. Cu toate astea, sunt momente importante în care îi mai scapă această „regulă” pe care și-a impus-o. Cu ocazia zilei fiicei sale, fostul prezentator de la Exatlon le-a arătat tuturor o poză cu el și Maya. Micuța era pe bicicletă, iar tatăl ei o săruta pe frunte. Cu toate că fotografia este de anul trecut, moderatorul a menționat că îi place prea mult, așa că a postat-o și acum.

„Azi e ziua Mayei!❤️ Poza e de anul trecut, dar e una dintre preferatele mele. La multi ani, fata tatii! #happybirthday #11#loveforever”, a fost mesajul lui Cernat. Amintim că pe timpul filmărilor pentru Exatlon, vedeta a decis să locuiască alături de familie până la finele competiției. De asemenea, cei care îl urmăresc pe rețelele de socializare știu că înainte de a pune mâna pe rolul de moderator al show-ului Fan Arena a locuit în Canada.

„Sunt prin România deocamdată, nu ştiu încotro să o mai apuc. După ce s-a terminat „Exatlon”, am mai stat cu familia în Republica Dominicană şi apoi am revenit în ţară. Am stat în Republica Dominicană un an şi jumătate, pe timpul filmărilor pentru „Exatlon”. Mi-a plăcut foarte mult, am avut o viaţă liniştită, departe de lumea dezlănţuită. Acolo am descoperit că mi-ar plăcea să trăiesc la ţară şi nu la oraş”

Cosmin Cernat