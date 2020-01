Exclus după Exatlon, Cosmin Cernat revine în forță. Ce emisiune va prezenta. Nu te-ai fi așteptat

A prezentat ”Exatlon” timp de trei sezoane, apoi a fost exclus de la cârma concursului sportiv. În locul adrenalinei de altădată a venit ”Survivor”, show comentat de Dan Cruceru. Pentru profesionalism, șefii de la Kanal D l-au întors din drum pe Cernat, astfel că moderatorul TV va putea fi revăzut din nou pe sticlă. Ce emisiunea va prezenta?

Cosmin Cernat a intrat în echipa Kanal D, în 2007, odată cu lansarea stației pe piața audiovizualului din România. A fost redactor-șef al Știrilor sportive Kanal D, prezentator și realizator al emisiunilor ”Fluier de start” și ”Fluier final”. În toamna anului 2010, Cernat a părăsit Kanal D și s-a alăturat echipei de prezentatori ai știrilor sportive de la TVR 1, unde a continuat să realizeze și să prezinte Studiourile UEFA Champions League, a meciurilor echipei naționale de fotbal și a transmisiunilor sportive speciale la televiziunea publică.

Tot în 2010 a devenit directorul Departamentului Sportiv al TVR. Drumurile l-au adus din nou la Kanal D, unde a fost gazda emisiunii sportive ”Exatlon”. Show-ul s-a încheiat, iar la scurt timp s-a anunțat ”Survivor”, o emisiune asemănătoare celei numite anterior. Deși toți sperau să îi audă,decizia șefilor Kanal D nu a mai fost Cernat, ci Dan Cruceru.

Nu a fost lăsat pe dinafară, însă, căci cărțile au fost altfel făcute. În mare secret, prezentatorul a semnat pentru o emisiune care va rula din 27 ianuarie, în fiecare luni și marți, imediat după ”Survivor”. Cosmin Cernat va prezenta ”Fan Arena”, show care va aduce telespectatorilor ultimele informații despre concurenții reality-ul filmat în Republica Dominicană.

„Astept cu nerabdare sa inceapa emisiunea si sa disecam firele povestilor ce se desfășoara in Republica Dominicana, la «Survivor Romania». Exista un interes extraordinar in ceea ce priveste aceasta competitie si experienta traita de concurenti acolo. Vom afla ce se ascunde in spatele evolutiilor, reactiilor, replicilor pe care le urmariti pe micile ecrane, vom incerca sa descoperim resorturile intime ale unor evenimente petrecute la «Survivor Romania».

E o competitie extreme de dura, care va oferi, cu siguranta, surprize uriase, pe parcursul difuzarii emisiunii. Toti concurentii vor trece prin momente de cumpana, dar si prin momente de bucurie extraordinara. Ii vom insoti si noi, de acasa, si vom incerca sa le intelegem reactiile, momentele de slabiciune, si ne vom bucura de victoriile lor”, a povestit Cosmin Cernat.