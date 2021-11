Fostul impresar al lui Benone Sinulescu rupe tăcerea după ce a fost acuzat că i-a luat banii artistului

Un nou scandal a luat naștere la doar o zi de la moartea regretatului Benone Sinulescu. Ce declarații cutremurătoare a făcut fostul impresar al cântărețului de muzică populară. Ce spune Ionuț Pavel despre văduva lui nea Beni.

După moartea lui Benone Sinulescu, scandalul dintre soția regretatului artist de muzică populară și fostul impresar al cântărețului s-a amplificat.

După ce Elena Sinulescu l-a acuzat pe Ionuț Pavel de faptul că ar fi dat presei informații neadecvate și s-ar fi folosit de imaginea și numele regretatului nea Beni pentru a lua bani de pe urma paginii de Facebook a solistului, fostul impresar al artistului a rupt tăcerea, apărându-se în fața văduvei lui Benone Sinulescu.

Ionuț Pavel a specificat faptul că deși a fost cel care a administrat conturile de social media ale lui Benone Sinulescu, fostul impresar i-a dat toți banii câștigați nepotului regretatului cântăreț.

„Acum am aflat despre această discuţie. Am crezut că s-a pus punct la tot. Pagina de Facebook a fost făcută de un nepot de-ai lui Benone Sinulescu. Am administrat pagina oficială de Facebook şi canalul de Youtube, aşa cum era normal. Nu am luat niciun ban, asta se poate verifica. I-am dat în aprilie totul nepotului.

În ultima vreme, relaţia s-a răcit, am mai vorbit o singură dată. Era singur şi mi-a zis să nu îmi fac griji că o să rezolve problema asta. Spunea că s-au băgat nişte oameni între noi. Contractul nostrul a fost o strângere de mână, nu a existat nimic scris. Unul dintre albume a fost produs chiar din banii mei.

Am avut o relaţie foarte bună, vorbeam ore în sire. Pregăteam concertul de 85 de ani, de care toată lumea vorbeşte acum, deşi televiziunile până acum au spus că nu se încadrează în target. Nu o să vin la înmormântare pentru că îi las să îl jelească. Sunt un om cu foarte mult bun simţ.”, a declarat fostul impresar al lui nea Beni Ionuţ Pavel, la Teo Show.