Fostul concurent Survivor România a făcut anunțul în avionul spre Dominicană: ‘Vreau să particip și la anul’

Un număr mare din foștii concurenți Survivor România s-au îndreptat în grabă spre Republica Dominicană pentru a le fi alături finaliștilor în cea mai grea bătălie. Ce s-a întâmplat în avion? Fanii au rămas surprinși de declarațiile unora.

Foștii concurenți Survivor România 2021 se întorc în Dominicană: ce s-a întâmplat în avion?

Surpiza mare a finaliștilor de la Survivor România 2021 este că în marea finală îi au aproape pe cei alături de care au luptat să poată ajunge până în acest punct. Foștii concurenți s-au urcat în avion cu multe emoții, dar mai ales cu bună dispoziție și pozitivitate pentru a le transmite celor de pe teren care se luptă pentru ultima oară pentru marele premiu.

Războinicii cred că victoria va fi la ei acasă, mai ales că în finală au doi colegi – Marius Crăciun și Andrei Dascălu, timp în care Faimoșii nu se lasă mai prejos și îl susțin pe ultimul din tabăra roșie – Zanni. Majda a declarat că este foarte emoționată că revine pe tărâmul exotic ce i-a oferit experiențe de neuitat.

Lucian a mărturisit că este cuprins de fel și fel de trăiri pentru că se revede cu toți care i-au fost alături. De asemenea, a mărturisit că și-ar mai încerca o dată șansa, dacă ar avea posibilitatea:

„Am niște emoții, recunosc. Îmi doresc din plin să mai particip la Survivor și se pare că în trei-patru luni sunt refăcut complet, pot să particip dacă ar fi să am o șansă anul viitor. N-am avut un resentiment, pentru că nu a fost o chestier voită. A fost scurt și la obiect ”îmi cer scuze, cum te mai simți” și cam atât.”

„Drumul e lung, să văd cât de irascibil voi fi”

Fanii erau curioși de întâlnirea dintre Cătălin Moroșanu și Alin Sălăjean. Concurenții au avut câteva ceva de împărțit în cadrul show-ului sportiv, iar glumele piperate nu s-au lăsat așteptate nici în acest nou scenariu în care se regăsesc.

Cătălin Moroșanu: Nu știu, eu deja am lansat câteva amenințări, la fel și Alin, alte amenințări asupra mea. Nu știu cum să reacționez. Aline, cum facem?

Alin Sălăjean: Nu știu, că mi-ai zis de data asta să sar eu la bătaie la tine. Drumul e lung, să văd cât de irascibil voi fi, dar cred că nu am curajul necesar pentru că eu în continuare te iubesc. Relațiile dintre mine și Cătălin sunt strâns amicale, prietenie e mult spus pentru că trebuie să trecem prin multe, dar am rămas în relații bune și lucrurile sunt bune între noi.

(Sursa: wowbiz.ro)