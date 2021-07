Adevărul despre Elena Marin la Survivor România. Ce se întâmpla când camerele nu filmau

Fanii Survivor România 2021 află din ce în ce mai multe detalii surprinzătoare despre competiție de la cei care o părăsesc rând pe rând. Dezvăluirile au fost făcute de această dată ce Elena Marin, sportiva care a părăsit show-ul chiar înainte de marea finală. Ce se întâmpla când camerele de filmat nu erau asupra ei?

Elena Marin este de departe una din cele mai controversate și mai discutate concurente din sezonul acesta al emisiunii Survivor România 2021. Mulți din cei care au părăsit competiția au discutat-o aspru pe dansatoarea Andreei Bălan, iar în timpul acesta sportiva a rămas în mijlocul scandalurilor în Republica Dominicană.

Zannidache a fost vedeta care a fost într-o continuă ceartă cu aceasta pe care a acuzat-o ediție de ediție de falsitate, mărturisind că se victimizează tocmai pentru a atrage atenția publicului care să o voteze pentru a ajunge mai departe. Andreea Antonescu a vorbit despre cum era amica ei în spatele camerelor de luat vederi.

Fosta Războinică a declarat că atâta timp cât a stat în show a încercat să îi fie un sprijin pentru a o ridica psihic, lucru pe care l-a făcut și cu Cătălin Moroșanu: „am considerat că ei meritau să ajungă în finală! Eu știam că voi fi acolo doar pentru o perioadă de timp determinată, fiind conștientă de partea sportivă, care nu a fost punctul meu forte!”

Jumătatea trupei Andre a recunoscut, pentru viva.ro, că i-a spus deseori că ea va fi câștigătoare și spera real ca acest lucru să devină realitate: „Și, mai presus de orice, să fie conștientă că toate aceste lucruri i se întâmplă pentru simplul motiv că este o competitoare importantă pentru cei de acolo care, dându-și seama că poate fi una dintre câștigătoare, au atacat-o acolo unde au simțit că pot…din punct de vedere psihic”, spunea cântăreața înainte ca amica ei să fie eliminată.

Cea care a fost eliminată recent a fost încurajată continuu de prietena ei în spatele camerelor de luat vederi. Sportiva era deseori cu moralul la pământ și plângea în hohote din cauza faptului că nu se înțelege tocmai cu coechipierii ei cu care ar fi trebuit să ajungă la un numitor comun de dragul câștigului, până la etapa individualelor.

„A fost o expriență frumoasă, pe care nu o voi uita niciodată. Au fost foarte multe momente frumoase, am avut multe lucruri de învățat aici, m-am redescoperit. Am învățat de la fiecare câte ceva. Mai era un singur pas. Sunt mândră de mine, că am ajuns până aici. În același timp îmi doream să pot mai mult”, a spus dansatoare după ce a fost eliminată.