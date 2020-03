Foștii elevi ai Nadiei Comăneci, Golden Buzz la Românii au Talent. Cine sunt cei doi care au uluit o țară întreagă

Ludivine Furnon și Nicolas Besnard, foștii elevi ai Nadiei Comăneci, au primit Golden Buzz în ediția de vineri a concursului ”Românii au Talent”. Numărul de acrobație a uluit o țară întreagă.

Foștii elevi ai Nadiei Comăneci au primit Golden Buzz la Românii au Talent

Vineri seară, 27 martie, trupa Duo Maintenant, formată din artiștii francezi Ludivine Furnon Perso și Nicolas Besnard, a lăsat cu gura căscată atât juriul cât și publicul, cu număr de dans acrobatic. Cei doi formează un cuplu și în viața reală, nu numai pe scenă, și au împreună doi copii, de 1 și 2 ani. Impresionat de grația celor doi, Mihai Petre le-a dat cel de-al nouălea Golden Buzz al sezonului cu numărul 10 ”Românii au Talent”.

„Un singur lucru mai e de spus despre cuplul perfect”, a spus Mihai Petre, înainte de a apăsa pe butonul auriu care teleportează concurenții în finală. „Dacă perfecțiunea există, voi sigur ați întâlnit-o. Și ați aflat secretul”, a spus Andi, la final. „Voi ați fost un 10 perfect pentru mine”, a completat Andra.

Artiștii, lovul 6 la France’s Got Talent

În anul 2010, Duo Maintenant a participat la France’s Got Talent. Artiștii au ieșit pe locul 6 overall. În 2019, Ludivine și Nicolas au pășit și pe scena America’s Got Talent, unde au primit patru ”DA” din partea juraților. De altfel, momentul lor este considerat unul dintre cele mai senzuale din istoria emisiunii, în ediția americană.

Ludivine, antrenată de Nadia Comăneci, este fostă gimnastă ce a câștigat și prima medalie din istoria gimnasticii Franței la un Campionat Mondial, după ce s-a pregătit cu românii Sergiu și Tatiana Popa și Adriana Pop.

Amintim că în ediția de vineri a fost și un moment emoționant. Amanda Stan a venit din Canada pentru a-i aduce un tribut Emmei Neagu, concurentă de 15 ani care a fost recompensată cu butonul auriu în sezonul nouă.