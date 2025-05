Fostele soții și cei 9 copii îl costă 500.000 de euro pe lună. Cristi Borcea a făcut lista cheltuielilor, pe ce cheltuie suma amețitoare

Cristi Borcea, cunoscutul om de afaceri și fost acționar al clubului Dinamo București, a vorbit deschis despre costurile uriașe pe care le implică viața sa personală și responsabilitățile față de familie. La 54 de ani, Borcea nu doar că are o viață complexă, dar și una extrem de scumpă: lunar, acesta cheltuiește nu mai puțin de 500.000 de euro.

Invitat în cadrul podcastului iAMnews, Cristi Borcea a confirmat zvonurile referitoare la cheltuielile lunare exorbitante. Fostul patron dinamovist a explicat în detaliu de ce suma este atât de mare și cum fiecare eurocent se împarte între pensii alimentare, întreținerea a nouă copii, educație, locuințe și mașini.

„Da, este adevărat. E uluitor, dar când le pui cap la cap… Sunt 9 copii, meditații, școli, chirii, mașini, impozite, case, pensii alimentare, sunt bani mulți, mulți. Șase milioane de euro pe an. E o presiune foarte mare, da, mai ales în momentele astea în care nu mai merg lucrurile cum mergeau, economia”, a declarat Borcea.

Cum se împarte o avere lunară de 500.000 de euro

Borcea a detaliat că o parte importantă a cheltuielilor se îndreaptă spre educația copiilor săi: taxe la școli private, meditații și activități extracurriculare. În plus, întreținerea mai multor locuințe și costurile asociate acestora – de la chirii până la impozite și reparații – înghit sume considerabile.

Mașinile, un alt aspect al stilului de viață luxos pe care îl duce familia Borcea, reprezintă o linie serioasă în bugetul lunar. În plus, pensiile alimentare impuse de instanță, dar și cheltuielile legate de creșterea celor nouă copii cu patru femei diferite, duc totalul la o cifră amețitoare.

Familia extinsă și complexitatea relațiilor personale

Cristi Borcea a fost căsătorit de trei ori și are nouă copii cu patru femei. Cu prima soție, Mihaela Borcea, are trei copii: Patrick, Melissa și Angelo. Din mariajul cu Alina Vidican s-au născut George Alexandru și Gloria. În timp ce era căsătorit cu Alina, Borcea a avut o relație cu avocata Simona Dana Voiculescu, cu care are o fiică – Andreina Carolyn Christine.

În prezent, este căsătorit cu Valentina Pelinel, fosta Miss România, alături de care are trei copii: Milan, Indira Maria și Rania Maria. Fiecare relație implică responsabilități financiare clare, asumate de Borcea.

Antreprenorul din spatele cheltuielilor: „Nu iau decizii pripite”

Pe lângă viața de familie, Borcea rămâne un om de afaceri activ și atent la deciziile pe care le ia. Deși a recunoscut că economia actuală este dificilă, acesta susține că aplică aceleași principii manageriale ca atunci când era liderul de la Dinamo.