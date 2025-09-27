Valentina Pelinel și Cristi Borcea, investiție serioasă în educația copiilor: cât costă școala privată la care merg gemenele cuplului

Educația copiilor este o prioritate absolută pentru Valentina Pelinel și Cristi Borcea, iar acest lucru se reflectă în deciziile pe care le iau atunci când vine vorba despre viitorul celor mici. După ce au optat pentru o școală privată și în cazul fiului lor, Milan, acum a venit rândul gemenelor, Rania și Indira, să înceapă cursurile într-o instituție de prestigiu din Capitală. Alegerea nu este deloc una ieftină, însă familia Borcea consideră că merită fiecare efort financiar.

Școală de elită pentru Rania și Indira

În toamna acestui an, gemenele Valentinei Pelinel și ale lui Cristi Borcea au pășit pentru prima dată pe porțile Mark Twain International School din București. Școala privată unde au fost înscrise oferă un sistem de învățământ bilingv și un pachet educațional complet. Potrivit informațiilor oficiale, taxa anuală pentru ciclul primar se ridică la aproximativ 14.800 de euro, echivalentul a 73.548 de lei pentru anul școlar 2025/2026.

Această sumă include nu doar cursurile, ci și manualele, materialele educaționale, uniformele, mesele zilnice și taxa de înscriere.

„Credem în transparența prețurilor pentru a sprijini planificarea financiară a familiilor noastre. Structura noastră cuprinzătoare de taxe include: taxe școlare complete, toate cărțile și materialele educaționale, set complet de uniforme, trei mese nutritive pe zi și taxe de înscriere”, se arată pe site-ul instituției.

Milan urmează aceeași cale

Nu doar gemenele beneficiază de acest tip de educație. Fratele lor mai mare, Milan, a intrat deja în clasa a III-a la aceeași școală privată. Înainte de începutul anului școlar, Valentina Pelinel povestea cu entuziasm că va avea trei copii care merg la școală în același timp:

„Am ales o școală privată din zona casei, care oferă un program și o abordare adaptată nevoilor lor. Am ales pentru ei sistem de învățare bilingv, urmând atât programa românească, cât și cea internațională. Îmi place ideea de a învăța într-un mediu care le stimulează curiozitatea și le oferă expunere la mai multe limbi străine, dar vreau în același timp să vorbească corect și cursiv limba română. Milan a dat examenele de evaluare națională pentru prima oară anul acesta și a avut rezultate foarte bune, deci cred că am făcut o alegere bună. În data de 8 septembrie vom însoți 3 școlari la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Milan va intra în clasa a treia și fetițele vor intra în clasa zero. Hai că ne distrăm, nu glumă!”.

La festivitatea din 9 septembrie, vedeta și-a ținut promisiunea și a fost prezentă alături de toți cei trei copii:

„Ghiozdane mai mari decât ele, emoții cât universul și curaj cât pentru o lume întreagă. Prima zi de școală pentru Indira și Rania și clasa a III-a pentru Milan – aventura continuă”, a transmis Valentina.

O investiție constantă în viitorul copiilor

Cristi Borcea, tată a nouă copii, nu face compromisuri atunci când vine vorba despre educație. Căsătorit din 2018 cu Valentina Pelinel, omul de afaceri a investit constant în pregătirea școlară a celor mici, preferând instituții private care oferă atât un program riguros, cât și o deschidere internațională.

Alegerea unui sistem bilingv vine în sprijinul integrării copiilor într-un mediu competitiv și adaptat vremurilor actuale, unde cunoașterea mai multor limbi străine devine un atu esențial.