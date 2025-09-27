Ultima oră
De ce nu poate fi înmormântată Ioana Popescu? Iubitul jurnalistei, mesaj dureros pentru cei care au cunoscut-o
27 sept. 2025 | 14:48
de Ionuț Vieru

Valentina Pelinel și Cristi Borcea, investiție serioasă în educația copiilor: cât costă școala privată la care merg gemenele cuplului

Monden
Valentina Pelinel și Cristi Borcea, investiție serioasă în educația copiilor: cât costă școala privată la care merg gemenele cuplului
Valentina Pelinel și Cristi Borcea plătesc anual 14.800 de euro pentru școala privată a gemenelor Rania și Indira

Educația copiilor este o prioritate absolută pentru Valentina Pelinel și Cristi Borcea, iar acest lucru se reflectă în deciziile pe care le iau atunci când vine vorba despre viitorul celor mici. După ce au optat pentru o școală privată și în cazul fiului lor, Milan, acum a venit rândul gemenelor, Rania și Indira, să înceapă cursurile într-o instituție de prestigiu din Capitală. Alegerea nu este deloc una ieftină, însă familia Borcea consideră că merită fiecare efort financiar.

Școală de elită pentru Rania și Indira

În toamna acestui an, gemenele Valentinei Pelinel și ale lui Cristi Borcea au pășit pentru prima dată pe porțile Mark Twain International School din București. Școala privată unde au fost înscrise oferă un sistem de învățământ bilingv și un pachet educațional complet. Potrivit informațiilor oficiale, taxa anuală pentru ciclul primar se ridică la aproximativ 14.800 de euro, echivalentul a 73.548 de lei pentru anul școlar 2025/2026.

Această sumă include nu doar cursurile, ci și manualele, materialele educaționale, uniformele, mesele zilnice și taxa de înscriere.

„Credem în transparența prețurilor pentru a sprijini planificarea financiară a familiilor noastre. Structura noastră cuprinzătoare de taxe include: taxe școlare complete, toate cărțile și materialele educaționale, set complet de uniforme, trei mese nutritive pe zi și taxe de înscriere”, se arată pe site-ul instituției.

Milan urmează aceeași cale

Nu doar gemenele beneficiază de acest tip de educație. Fratele lor mai mare, Milan, a intrat deja în clasa a III-a la aceeași școală privată. Înainte de începutul anului școlar, Valentina Pelinel povestea cu entuziasm că va avea trei copii care merg la școală în același timp:

„Am ales o școală privată din zona casei, care oferă un program și o abordare adaptată nevoilor lor. Am ales pentru ei sistem de învățare bilingv, urmând atât programa românească, cât și cea internațională. Îmi place ideea de a învăța într-un mediu care le stimulează curiozitatea și le oferă expunere la mai multe limbi străine, dar vreau în același timp să vorbească corect și cursiv limba română.

Milan a dat examenele de evaluare națională pentru prima oară anul acesta și a avut rezultate foarte bune, deci cred că am făcut o alegere bună. În data de 8 septembrie vom însoți 3 școlari la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Milan va intra în clasa a treia și fetițele vor intra în clasa zero. Hai că ne distrăm, nu glumă!”.

La festivitatea din 9 septembrie, vedeta și-a ținut promisiunea și a fost prezentă alături de toți cei trei copii:

„Ghiozdane mai mari decât ele, emoții cât universul și curaj cât pentru o lume întreagă. Prima zi de școală pentru Indira și Rania și clasa a III-a pentru Milan – aventura continuă”, a transmis Valentina.

O investiție constantă în viitorul copiilor

Cristi Borcea, tată a nouă copii, nu face compromisuri atunci când vine vorba despre educație. Căsătorit din 2018 cu Valentina Pelinel, omul de afaceri a investit constant în pregătirea școlară a celor mici, preferând instituții private care oferă atât un program riguros, cât și o deschidere internațională.

Alegerea unui sistem bilingv vine în sprijinul integrării copiilor într-un mediu competitiv și adaptat vremurilor actuale, unde cunoașterea mai multor limbi străine devine un atu esențial.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
IMAGINI ŞOCANTE! Cum arăta Ioana Popescu, cu câteva zile înainte să moară!
Digi24
Prințul Andrew a zburat cu Lolita Express pe insula lui Epstein, pentru ședințe de „masaj, gimnastică și yoga”. Noi dezvăluiri
Adevarul
Cum a slăbit un bucătar renumit 40 de kilograme fără diete și a devenit maratonist: „Mănânc orice, și cu pâine”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Selena Gomez se căsătoreşte. Pregătirile pentru nunta luxoasă sunt în toi. Marile celebrități care vor participa la evenimentul anului
Selena Gomez se căsătoreşte. Pregătirile pentru nunta luxoasă sunt în toi. Marile celebrități care vor participa la evenimentul anului
Monden
acum 4 minute
Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Zodiile care trebuie să îşi încarce bateriile
Horoscopul zilei de duminică, 28 septembrie 2025. Zodiile care trebuie să îşi încarce bateriile
Horoscop
acum 18 minute
Elena Udrea a întors toate privirile pe stradă. S-a afișat cu o geantă Louis Vuitton de zeci de mii de euro
Elena Udrea a întors toate privirile pe stradă. S-a afișat cu o geantă Louis Vuitton de zeci de mii de euro
Știri generale
acum o oră
George Burcea vrea să uite complet de Andreea Bălan. Gestul pe care l-a făcut de curând actorul pentru a şterge orice amintire legată de artistă
George Burcea vrea să uite complet de Andreea Bălan. Gestul pe care l-a făcut de curând actorul pentru a şterge orice amintire legată de artistă
Monden
acum 3 ore
Parteneri
Coșmarul prin care trece un bărbat ce și-a cumpărat un apartament nou: „Mi-e puțin frică că nu o să pot viețui acolo”
Click.ro
Reacția lui Ponta după ce a fost păcălit de doi farsori ruși. „Credeam că este evident”
Digi24
Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile! Avem imaginile! FOTO
Unica.ro