Probleme de sănătate în familia Borcea. Dezvăluiri șocante: ”Am stat cu lumânarea la cap, eram aproape gata!”

Viața lui Cristi Borcea are suişuri şi coborâşuri. Dacă mai ieri, omul de afaceri se relaxa în vacanță cu familia, acum, Cristi are de înfruntat probleme de sănătate. Un membru al familiei lui este grav bolnav! Vedeta a făcut dezvăluiri șocante.

Cristi Borcea traversează momente foarte dificile. Tatăl acestuia, Stere Borcea, are o sănătate precară. În vârstă de 76 de ani, bătrânul abia s-a externat din spital, după trei săptămâni petrecute acolo.

Stere Borcea, tatăl fostului acționar dinamovist, Cristi Borcea, nu se simte deloc bine. Acesta a dezvăluit că a fost la un pas de moarte, după ce s-a infectat cu virusul SARS-COV-2.

”Nu sunt bine deloc, vă spun, nu sunt bine deloc. Am trei bypass-uri, mă dor toate și iau medicamente și de cinci ori pe zi. Acum două zile am venit acasă, am stat 21 de zile internat la un spital din Predeal, mi-au făcut tot felul de investigații”, a precizat Stere Borcea pentru FANATIK.