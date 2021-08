Fosta vedetă Kanal D care e cerută neapărat la Survivor România: ”Vreau să fiu acolo”

O fostă vedetă Kanal D este cerută neapărat la emisiunea Survivor România. De altfel, fanii o tot întreabă pe rețelele de socializare dacă merge la Survivior, iar ea a spus că își dorește. Despre cine este vorba și ce anume a declarat!

Fosta vedetă Kanal D cerută de fani la Survivor este o fostă concurentă a emisiunii Puterea Dragostei, emisiune difuzată tot la Kanal D. Este vorba despre Roxana Buzoiu, care a făcut un anunț pe rețelele de socializare care a luat prin surprindere pe toată lumea.

Roxana Buzoiu este activă pe rețelele de socializare unde postează în fiecare zi. Recent, ea a organizat și o sesiune de întrebări și răspunsuri, iar printre întrebările legate de relație sau de îngrijire personală ale fanilor, s-a strecurat și o întrebare despre o potențială participare a sa la emisiunea filmată în Republica Dominicană, pentru a se înfrunta pe traseele dificile de la Survivor România.

Răspunsul fostei vedete de la Kanal D nu a întârziat să apară, spunând că are toate ingredientele ca să facă față greutăților din junglă și chiar își dorește să fie una dintre concurentele sezonului trei ale emisiunii Survivor România.

În plus, internauții i-au mai adresat acesteia și întrebări despre vânătăile de pe corpul ei, iar ea a decis să le spună urmăritorilor ei de pe Instagram ce i s-a întâmplat, de fapt. Aparent, aceasta nu ar fi victima vreunei agresiuni, ci este vorba despre o moștenire genetică aceea că pielea i se învinețește rapid la cea mai mică lovitură.

„M-am săturat să-mi tot spuneți că am 10000 de vânătăi pe mine. Ok, am, mă învinețesc foarte ușor și am lipsă de calciu, mama mea se învinețește extrem de repede și ea la rândul său, deci este genetic, din păcate.

Să ne întoarcem în timp, unde m-ați văzut cu toții și anume la Puterea Dragostei, acolo cădeam mereu pe scări sau doar mă atingeam de un obiect și mă învinețeam. Am pielea foarte sensibilă. Încetați să insinuați că iubitul meu îmi face asta că sunteți penibili rău unii dintre voi. Sunt ok, stați liniștiti”, a notat Roxana Buzoiu, pe contul ei de Instagram.