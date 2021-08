Daniel Pavel, adevărul despre despărțirea de logodnica sa. Prezentatorul Survivor România rupe tăcerea

Vestea șocantă conform căreia Daniel Pavel și logodnica lui Marina s-au despărțit i-a șocat pe toți fanii de la Survivor România. Nimeni nu se aștepta ca după o relație de 7 ani de zile povestea lor de dragoste să ajungă la un bun sfârșit. Vedeta de la Kanal D a spus adevărul despre separare. Cine a fost cel care a vrut să se retragă din relație.

Au trăit cea mai intensă și profundă poveste de dragoste timp de șapte ani de zile în unul dintre cele mai frumoase orașe din lume: Viena. Anunțul că Daniel Pavel și Marina, cea care urma să devină viitoarea lui soție, s-au despărțit i-a blocat pe toți admiratorii vedetei de la Kanal D.

Prezentatorul de la Survivor România a cerut-o în căsătorie pe iubita lui imediat cum s-a întors din Republica Dominicană, iar bruneta a acceptat, cei doi amorezi primind zeci de mesaje de felicitări pe rețelele de socializare, după ce domnul Dan, așa cum era alintat de către concurenții de la Survivor, a distribuit o fotografie cu el și Marina purtând inelul de logodnă.

Acum, însă, Daniel Pavel a hotărât să clarifice lucrurile și a vorbit la Teo Show despre adevăratul motiv pentru care el și logodnica lui nu mai formează un cuplu. Potrivit spuselor sale, Marina a fost cea care a încheiat relația.

„Ea a fost cea care a spus stop! Sunt în faza de șantier acum! Sunt șapte amar de ani de când ea a venit după mine și eu am venit după ea. Am cunoscut-o într-o bibliotecă. Mă gândesc cum să depășesc momentul, să supraviețuiesc. Poate există fericire și în povestea asta. Acum nu văd prin norul ăsta nimic. Mă simt ca o capră prinsă cu capul într-o găleată. Oamenii care suferă nu sunt victime. Am nevoie de o mână care să mă ajute să trec de acest nor!”, a declarat emoționat Daniel Pavel la Kanal D.